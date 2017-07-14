Километры бретелей для лифов, тонны ткани для платьев: как в Беларуси шьют женскую одежду

Сколько километров бретелей требуется в день на производстве купальников, никто не считает, равно как и ткань для платьев не измеряют килограммами или футбольными полями. И тем не менее создание женской одежды выглядит почти магически, ведь это все для того, чтобы женщина могла быть красивой.

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