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Километры бретелей для лифов, тонны ткани для платьев: как в Беларуси шьют женскую одежду
15.07.2017 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Сколько километров бретелей требуется в день на производстве купальников, никто не считает, равно как и ткань для платьев не измеряют килограммами или футбольными полями. И тем не менее создание женской одежды выглядит почти магически, ведь это все для того, чтобы женщина могла быть красивой.
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Сколько километров бретелей требуется в день на производстве купальников, никто не считает, равно как и ткань для платьев не измеряют килограммами или футбольными...
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