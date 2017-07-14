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Архиепископа Белорусской автокефальной православной церкви снова не впустили в Беларусь

15.07.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Архиепископа Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ) Святослава Логина не впустили в Беларусь. Об этом на съезде сообщила председатель белорусского сообщества в Канаде Валентина Шевченко, передает информагентство БелаПАН.


Служба в бруклинском соборе БАПЦ. Фото с сайта charter97.org

По словам Шевченко, Святослав Логин направлялся в Минск на VII Съезд белорусов мира. Он ехал со стороны Украины, но белорусские пограничники не разрешили ему въехать на территорию страны. Причиной, по словам Шевченко, стало то, что Логин включен в список лиц, которым въезд в Беларусь запрещен.

Святослава Логина не первый раз не пускают в Беларусь. Аналогичный инцидент произошел с ним в конце июля 2015 года. Священнослужитель также ехал в Беларусь через Чернигов, где живет его мать, но в страну его не впустили.

Белорусская автокефальная православная церковь — неканоническая церковь, объявившая себя автокефальной (независимой) от РПЦ и БПЦ. Не признается ни одной поместной православной церковью. Имеет приходы в США, Канаде, Западной Европе, Беларуси, хотя в нашей стране БАПЦ не зарегистрирована как религиозная организация и не имеет возможности действовать свободно. Прихожане БАПЦ молятся на белорусском языке.

Предстоятель Белорусской автокефальной православной церкви, архиепископ Новогрудский Святослав Логин служит в США.

 
Теги: Минск
 
 
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Святослава Логина не первый раз не пускают в Беларусь. Аналогичный инцидент произошел с ним в конце июля 2015 года. Священнослужитель также ехал в Беларусь через...

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