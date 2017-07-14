|
В августе в Гомель передадут частицу мощей святого великомученика Пантелеимона
15.07.2017 18:28 — Новости Общества | Tut.by
9 августа в Гомель на постоянное пребывание прибудет ковчег с мощами святого великомученика Пантелеимона,
Ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона будет находиться в Петро-Павловском кафедральном соборе Гомеля.
Впервые частицу мощей святого целителя-чудотворца Пантелеимона привезли в Гомель из итальянского города Джераче год назад. Позже была достигнута договоренность о перевозе святыни в Гомель на постоянное пребывание.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 августа в Гомель на постоянное пребывание прибудет ковчег с мощами святого великомученика Пантелеимона, сообщает Белорусская православная церковь на...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии