В августе в Гомель передадут частицу мощей святого великомученика Пантелеимона

9 августа в Гомель на постоянное пребывание прибудет ковчег с мощами святого великомученика Пантелеимона, сообщает Белорусская православная церковь на официальном сайте.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона будет находиться в Петро-Павловском кафедральном соборе Гомеля.

Впервые частицу мощей святого целителя-чудотворца Пантелеимона привезли в Гомель из итальянского города Джераче год назад. Позже была достигнута договоренность о перевозе святыни в Гомель на постоянное пребывание.