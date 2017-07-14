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В августе в Гомель передадут частицу мощей святого великомученика Пантелеимона

15.07.2017 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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9 августа в Гомель на постоянное пребывание прибудет ковчег с мощами святого великомученика Пантелеимона, сообщает Белорусская православная церковь на официальном сайте.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона будет находиться в Петро-Павловском кафедральном соборе Гомеля.

Впервые частицу мощей святого целителя-чудотворца Пантелеимона привезли в Гомель из итальянского города Джераче год назад. Позже была достигнута договоренность о перевозе святыни в Гомель на постоянное пребывание.

 
Теги: Гомель
 
 
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9 августа в Гомель на постоянное пребывание прибудет ковчег с мощами святого великомученика Пантелеимона, сообщает Белорусская православная церковь на...

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