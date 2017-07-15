Уходя после застолья от новой знакомой, житель Витебска прихватил с собой телевизор

Знакомство во время «Славянского базара» з 39-летним мужчиной закончилось для 35-летней витеблянки не приятными воспоминаниями, а утратой ценных вещей.

Уходя 14 июля от женщины после совместного застолья со спиртным мужчина, кстати, ранее судимый, унес с собой телевизор и мобильный телефон хозяйки квартиры. Он был задержан за кражу вещей общей стоимостью 600 рублей нарядом Железнодорожного отдела охраны, сообщает пресс-служба Департамента охраны.