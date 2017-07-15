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Жители Бреста спасли котенка, который несколько дней сидел под обшивкой магазина

16.07.2017 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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5 июля брестские зоозащитники спасли котенка, который застрял под обшивкой магазина «Санта» на улице Гродненской.


Фото: «Альтера Вита» отряд помощи животным, Брест

Внимание волонтеров на попавшее в беду животное обратила жительница Бреста Анастасия Гакамская. Она услышала, как под обшивкой магазина мяукал котенок, который не мог выбраться, а достать его самостоятельно не удалось.

На помощь животному отправились волонтеры брестского отряда помощи животным «Альтера Вита». Зоозащитники обратились к администрации магазина. Те откликнулись на призыв и вызвали на место стройгруппу. Рабочие частично разобрали обшивку, но котенок отказывался выходить.


Фото: «Альтера Вита» отряд помощи животным, Брест

«Кот не шел ни на еду, ни на валерьянку. Решили стучать по обшивке, выгоняя мелкого к разобранным точкам. Испугался, выскочил. (…) Мелкий сидел на профиле на высоте около двух метров, благополучно перемещаясь под обшивкой», — сообщается в официальной группе отряда помощи.

Спасательная операция завершилась успешно, а котенка взяла к себе Анастасия Гакамская, которая и обратилась к зоозащитникам.

 
Теги: Брест
 
 
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В результате спасательной операции котенок смог выбраться наружу и нашел себе хозяйку.

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