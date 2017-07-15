Мнение врача: как купить контактные линзы и не навредить глазам

Белорусы продолжают обсуждать решение Минздрава об ограничении продажи контактных линз без рецепта врача. В первую очередь решение регулятора повлияет на линзоматы — они не смогут работать. На самих же пациентах, уверены медики, решение почти не отразится. О том, чем опасна покупка линз без врача, корреспондент Sputnik Евгений Казарцев поговорил с врачом-офтальмологом, доцентом кафедры офтальмологии БелМАПО Татьяной Волкович.



© Sputnik / Виктор Толочко Врач: охотнее всего лазерную коррекцию зрения делает молодежь

Как линзы покупать по рецепту

"В настоящее время ходят слухи, что каждый раз при покупке контактных линз необходимо идти к врачу. Конечно, это не так. Рецепт будет действовать в течение года, точно так же, как и рецепт на очки. Он будет оставаться у вас на руках, вы сможете по нему повторно приобретать линзы", — рассказала кандидат медицинских наук.

Контактные линзы можно подобрать на приеме у врача-офтальмолога в поликлинике или в любой оптике, где есть специалист. Покупать самостоятельно контактные линзы без предварительной консультации не следует, уверена собеседник агентства. У каждого из нас индивидуальные параметры роговицы — рефракция (количество диоптрий — Sputnik), диаметр и кривизна.

Чем опасна покупка линз без рецепта врача

Если приобретать контактные линзы, ориентируясь только на рефракцию — высока вероятность осложнений. Самые "безобидные" последствия неправильной покупки линз — так называемая "жесткая посадка", когда линза прилипает к глазной поверхности. При этом нарушается обмен слезной жидкости под линзой, нарушается кровоток.



© Sputnik / Виктор Толочко Врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии БелМАПО Татьяна Волкович

"В результате у вас будут краснеть глаза, будет чувство дискомфорта, а с течением времени в роговицу могут врастать сосуды, будет снижаться острота зрения. Если линза больше по размеру, чем необходимо, то она может выпадать или быстро рвется ее край, который травмирует роговицу. Это, в свою очередь, становится причиной более тяжелых осложнений, таких как кератиты и язвы роговицы. Это варианты тяжелого воспаления, после которого зрение восстановить будет невозможно ни очками, ни контактными линзами, ни лазерной коррекцией", — пояснила доцент.

Как рассказала Волкович, для назначения контактных линз есть ряд противопоказаний, таких как острые и хронические воспалительные заболевания век и конъюнктивы, помутнения роговицы, рубцовые изменения век и глазной поверхности, синдром сухого глаза и другие.

"Прежде чем их использовать с целью коррекции зрения необходимо определить есть ли у вас данные противопоказания. Это может сделать только квалифицированный специалист", — добавила собеседник Sputnik.

Мировая практика и охрана зрения

Доктор отметила: продажа контактных линз по рецепту — это мировая практика, ведь от этого зависит здоровье глаз многих людей.

"В США контактные линзы продаются только по рецепту. Так же есть возможность приобретать их в интернет-магазинах, но при условии предъявления электронной версии рецепта. Точно так же есть ограничения и в странах Европы — там без рецепта можно купить только линзы с небольшими диоптриями", — рассказала специалист.



© Sputnik Дмитрий Коробейников Контактные линзы

Сегодня в Беларуси все чаще и чаще врачи сталкиваются с осложнениями контактной коррекции. "Самостоятельное приобретение контактных линз равносильно бесконтрольному приему антибиотиков или других лекарственных средств", — уверена Волкович.

"Даже если мы говорим про цветные линзы без диоптрий, они все равно должны быть подобраны с учетом индивидуальных параметров роговицы", — заверила врач.