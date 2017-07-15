В феврале прошлого года Минская урбанистическая платформа предложила безвозмездно создать альтернативный двор в Серебрянке, чтобы решить в нем ряд городских проблем. После публикации активистам написала председатель дома на Малинина, 30 и урбанисты выбрали для работы именно эту территорию. В субботу жителям презентовали проект, а мы послушали, что хотят видеть во дворе жители Серебрянки, а что им предлагают урбанисты.





Изучив проблемы двора, урбанисты предложили несколько тезисных решений: создание пешеходной зоны во дворе и зон отдыха для всех (и для подростков, и для инвалидов, и для пенсионеров, и для детей, и даже для тех, кто любит выпить), а также создание двора без постоянно простаивающих автомобилей.

На презентацию проекта пришло около 15 человек. Многие из них пенсионеры. Некоторые даже ничего не слышали ни о проекте, ни о целях. Поэтому люди иногда спрашивали: «Кто вы?», «Кто вас финансирует?», «Кто будет финансировать этот проект?».

Волонтеры Минской урбанистической платформы делают подобные некоммерческие проекты для развития города. Работают они практически на энтузиазме и в свободное от основной работы время. Проект в Серебрянке создавался как пробный. Возможно, дальше его будут реализовывать в других микрорайонах. Финансировать работы во дворе будут партнеры организации за рекламу. В «жировку» счет за проект и материалы жителям двора не придет. Единственное, что потребуется от местных — участие в работе. Например, собрать скамейку или детскую площадку. Скамью-стенд, которую ранее здесь установили урбанисты для подростков, ставили как раз жители двора из молодых семей.





Первым делом урбанисты предлагают закрыть двор от машин, которые постоянно оставляют во дворе и оставить въезд только для временной выгрузки и загрузки. А парковки можно вынести на улицу Малинина и существующие стоянки.

«Это комплексное решение. Нельзя говорить, что нужно убрать машины из одного двора. Здесь должен быть проект большего масштаба, как минимум — микрорайон. Тогда мы будем уверены, что люди не начнут оставлять свои автомобили в других дворах», — говорит руководитель проекта Надежда Царенок.

Руководитель проекта замечает, что должно развиваться и транспортное сообщение. Жители должны ездить на общественном транспорте в город, а автомобиль использовать для передвижения за город.

В рамках первого этапа работ, которые начнутся в августе, жителям предлагают расширить дорожку для пешеходов, сузить проезжую часть, сделать разметки для парковок, установить защитные столбики, чтобы на зеленую зону и тротуар не заезжали машины. В августе также появится детская площадка с зонами и территория, где могут пообщаться и отдохнуть взрослые. В процессе презентации люди включались в обсуждение и говорили о том, что лучше было бы сделать, срываясь на споры и ссоры между собой.





«Мы предлагаем сделать детскую площадку с большой песочницей, качелями и холм с горкой, где дети смогут бегать по кругу. Таких примеров достаточно много даже в той Западной Европе», — говорит руководитель проекта.

«А мы уже к Европе пришли?», — перекрикивает ее мужчина со двора.

После чего люди говорят о том, что нужно решить вопрос с выгулом собак во дворе, не ставить площадки, а просто засадить территорию деревьями и поставить красивые лавочки.

На обсуждение пришла и молодая пара Кирилл и Юля, они живут в этом дворе 4 года и говорят, что бывают здесь только поздно вечером, когда приезжают с работы.

«Мне кажется, молодой маме здесь негде гулять с ребенком. А когда они подрастут, то им негде будет гулять и собираться. Только в подъезде сидеть, как у нас это сейчас происходит», — говорит девушка.

Ее супруг поясняет ситуацию с парковками.

— За все время, что я здесь живу я ни разу не смог найти место даже на платной парковке. Летом можно поставить машину вдоль дороги и пока это не проблема. А если всех выгнать со двора, то все машины будут ставить на проезжей части.

В целом людей интересуют два направления развития двора: создание парковочных мест и огороженной детской площадки на заброшенной территории за детским садом. Кстати, участвовать в стройке жильцы готовы и не видят в этом проблемы. Некоторые даже готовы выделять средства на достойный проект.

Руководитель проекта: сделать парковку — это обезболивающее, а не лечение

Презентацию провела и выслушала мнения местных жителей руководитель проекта Надежда Царенок. Девушка говорит, что главная проблема города в том, что машин становится все больше, они заполняют двор, зеленую и пешеходную зону, в итоге создают довольно опасную ситуацию для пешеходов.

— Уровень автомобилизации уже очень высокий и каждый год он увеличивается на 4−5%. В Минске на 1000 человек приходится 370 машиномест. Пешеходы в спальных районах находятся в наиболее худших условиях. Наш проект — это в какой-то степени сигнал «снизу», что надо что-то делать.





Принципы создания проекта заключаются в том, чтобы все жители двора смогли найти себе место.

— У нас в проекте есть и столик для выпивох, и беседка для подростков, и спортивная зона.

Но местные жители хотят только новую парковку и детскую площадку.

Руководитель проекта объясняет, что они работают на перспективу. Поэтому строительство парковки во дворе не решило бы проблемы, когда машины долго простаивают во дворе при таком уровне автомобилизации, а только отложило бы ее на другой срок.

«Это как обезболивающее, но не лечение всей проблемы», — добавляет Царенок.

Урбанист рассказывает нам еще об одной проблеме района. В этом дворе постоянно выгоняют подростков и у них просто нет своей территории. Жители в процессе обсуждения не раз говорили о том, что в итоге школьники просто сидят по подъездам на лестницах.

— В прошлом году мы поставили для них скамейку со стендом, но взрослые им не разрешают тут сидеть и разгоняют. Подростки нам жалуются и говорят, что хотели бы иметь свое место во дворе и они даже готовы за ним убирать.

Ко мнением людей относятся учтиво, все-таки они здесь живут много лет и из своих наблюдений могут сказать, что лучше создавать и в каком месте размещать. Поэтому после обсуждения проект будут дорабатывать. Хотя всем угодить будет достаточно сложно.

— Разговаривали мы также с маломобильными людьми. Они говорили о том, что им нужно больше лавочек, чтобы по пути они могли отдохнуть. Хотя люди сейчас говорили, что лавочки никому не надо.

В целом проект реализуют за 8−10 лет. Больше всего времени и средств во время первого этапа реализации займет расширение пешеходной зоны и установление защитных столбиков, чтобы не заезжали машины.

В августе уже начнутся первые работы по реализации проекта: во дворе построят площадку для зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых.