Сделавшая селфи с Лукашенко журналистка: посыпались упреки

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Фотография с белорусским лидером спровоцировала упреки со стороны некоторых интернет-пользователей, призналась журналист из Азербайджана Нармина Агаси.



© Sputnik / Виктор Толочко Пресс-секретарь Лукашенко подтвердила подлинность его первого селфи

Гостья из Азербайджана сделала селфи с Лукашенко на церемонии открытия Всемирного конгресса русской прессы в Минске. Фотография Агаси и президента Беларуси вызвала ажиотаж в социальных сетях, а главная газета страны даже вышла с их снимком на передовице.

Как призналась сама Агаси на своей странице в Facebook, после фото с президентом она не спала всю ночь. Впрочем, не все смогли порадоваться за журналистку.

"В мой адрес посыпались упреки и угрозы… чего я только не услышала в свой адрес в тот день. Не хочу упоминать имена "героев пьесы" и их реплики…" — констатировала Агаси.

Однако журналистка поставила фото с Лукашенко на обложку в Facebook, где снимок собрал много лайков — как и в социальной сети Instagram. Среди подписчиков Агаси оказалось больше тех, кто оценил подобный шаг журналистки.

Само селфи с Лукашенко Агаси пока так и не опубликовала — только снимок пресс-службы главы государства о том, как они фотографируются. После публикации фотография станет вторым "официальным" селфи белорусского лидера за июль.