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Белорус из Заполярья: Уехал туда за цветением тундры, вернулся из-за детей

16.07.2017 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусский романтик, инженер-электрик из Солигорска Павел Батуев, ведомый мечтой увидеть цветение тундры пять лет назад уехал за Полярный круг. Там ему пришлось работать совсем не по специальности, но в удовольствие. Уезжал вдвоем с женой, вернулся - с двумя детьми. О своих "морозных" приключениях рассказал в новом выпуске проекта "Не стыдно спросить".


Фото из профиля Павла Батуева в социальной сети Facebook

Из-за детей, которым безумно нравятся белорусские детские площадки и возможность кататься на велосипедах и самокатах, Павел с семьей и вернулся в Беларусь. Там в крайней селе с постоянным населением на берегу Карского моря организовать десткий быт и даже разнообразное питание было нелегко. Там даже отоплительный сезон заканчивался всего на месяц в году, и в этот месяц воздух становился по-летнему теплым. Но как внезавно начиналось лето, так оно быстро заканчивалось. 

О том, как уезжал и искал работу, как сопровождал коллегу, который в 53 года впервые увидел город Салехард и не знал, как перейти дорогу, как договаривался с белорусами-владельцами магазина, чтобы осталяли продукты, Павел рассказ в студии TUT.BY. Публикуем сокращенную версию беседы. 

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Полную версию разговора в прямом эфире найдете по ссылке TUT. 

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Белорусский романтик, инженер-электрик из Солигорска Павел Батуев, ведомый мечтой увидеть цветение тундры пять лет назад уехал за Полярный круг. Там ему пришлось...

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