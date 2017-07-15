Белорус из Заполярья: Уехал туда за цветением тундры, вернулся из-за детей

Белорусский романтик, инженер-электрик из Солигорска Павел Батуев, ведомый мечтой увидеть цветение тундры пять лет назад уехал за Полярный круг. Там ему пришлось работать совсем не по специальности, но в удовольствие. Уезжал вдвоем с женой, вернулся - с двумя детьми. О своих "морозных" приключениях рассказал в новом выпуске проекта "Не стыдно спросить".



Фото из профиля Павла Батуева в социальной сети Facebook

Из-за детей, которым безумно нравятся белорусские детские площадки и возможность кататься на велосипедах и самокатах, Павел с семьей и вернулся в Беларусь. Там в крайней селе с постоянным населением на берегу Карского моря организовать десткий быт и даже разнообразное питание было нелегко. Там даже отоплительный сезон заканчивался всего на месяц в году, и в этот месяц воздух становился по-летнему теплым. Но как внезавно начиналось лето, так оно быстро заканчивалось.

О том, как уезжал и искал работу, как сопровождал коллегу, который в 53 года впервые увидел город Салехард и не знал, как перейти дорогу, как договаривался с белорусами-владельцами магазина, чтобы осталяли продукты, Павел рассказ в студии TUT.BY. Публикуем сокращенную версию беседы.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!

Полную версию разговора в прямом эфире найдете по ссылке TUT.