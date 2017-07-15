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Архиепископа БАПЦ Святослава Логина впустили в Беларусь после вмешательства МИД

16.07.2017 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Архиепископа Белорусской автокефальной православной церкви Святослава Логина впустили в Беларусь после вмешательства Министерства иностранных дел.

Как сообщил священник БелаПАН, в ночь на 15 июля он направлялся на VII съезд белорусов мира из Украины на автобусе. На пограничном переходе «Новая Гута» Логина высадили из автобуса и поставили в паспорте штамп о запрете въезда на белорусскую территорию. Причину запрета священнику не назвали.

15 июля Логину позвонили из МИД и сообщили, что он может въехать в страну. «Пограничники очень удивились, когда увидели меня снова, но пропустили», — сказал Логин.

В субботу информация об инциденте была озвучена на съезде белорусов мира в Минске, где присутствовал министр иностранных дел Владимир Макей.

Белорусская автокефальная православная церковь — неканоническая церковь, объявившая себя автокефальной (независимой) от РПЦ и БПЦ. Не признается ни одной поместной православной церковью. Имеет приходы в США, Канаде, Западной Европе, Беларуси, хотя в нашей стране БАПЦ не зарегистрирована как религиозная организация и не имеет возможности действовать свободно. Прихожане БАПЦ молятся на белорусском языке.

Предстоятель Белорусской автокефальной православной церкви, архиепископ Новогрудский Святослав Логин служит в США.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу информация об инциденте была озвучена на съезде белорусов мира в Минске, где присутствовал министр иностранных дел Владимир Макей.

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