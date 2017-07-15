Архиепископа БАПЦ Святослава Логина впустили в Беларусь после вмешательства МИД

Архиепископа Белорусской автокефальной православной церкви Святослава Логина впустили в Беларусь после вмешательства Министерства иностранных дел.

Как сообщил священник БелаПАН, в ночь на 15 июля он направлялся на VII съезд белорусов мира из Украины на автобусе. На пограничном переходе «Новая Гута» Логина высадили из автобуса и поставили в паспорте штамп о запрете въезда на белорусскую территорию. Причину запрета священнику не назвали.

15 июля Логину позвонили из МИД и сообщили, что он может въехать в страну. «Пограничники очень удивились, когда увидели меня снова, но пропустили», — сказал Логин.

В субботу информация об инциденте была озвучена на съезде белорусов мира в Минске, где присутствовал министр иностранных дел Владимир Макей.

Белорусская автокефальная православная церковь — неканоническая церковь, объявившая себя автокефальной (независимой) от РПЦ и БПЦ. Не признается ни одной поместной православной церковью. Имеет приходы в США, Канаде, Западной Европе, Беларуси, хотя в нашей стране БАПЦ не зарегистрирована как религиозная организация и не имеет возможности действовать свободно. Прихожане БАПЦ молятся на белорусском языке.

Предстоятель Белорусской автокефальной православной церкви, архиепископ Новогрудский Святослав Логин служит в США.