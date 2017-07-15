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Зачисление на бюджет в вузы произойдет до 28 июля

16.07.2017 19:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Зачисление абитуриентов на бюджетную форму получения высшего образования в вузах Беларуси произойдет до 28 июля, напомнили Sputnik в Минобразования.

Прием документов на бюджет в вузы завершится в понедельник — уже тогда большинство абитуриентов узнает, прошли ли они на бесплатную форму получения высшего образования.

Срок зачисления на бюджет в университетах Беларуси — до 28 июля, однако в большинстве вузов договора с новыми первокурсниками начнут заключать уже со вторника.

Важно помнить, что если сам абитуриент еще несовершеннолетний, то договор от его имени с вузом должны заключать его родители или иные законные представители.

Данные о проходных баллах 2017 года появятся позднее, однако, предварительно, они не будут сильно отличаться от пороговых значений прошлого года.

Подача документов на платную форму получения образования продлится до 4 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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При зачислении на бесплатную форму получения высшего образования абитуриенты должны подписывать договор с вузом, а за несовершеннолетних это нужно сделать их...

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