Зачисление на бюджет в вузы произойдет до 28 июля

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Зачисление абитуриентов на бюджетную форму получения высшего образования в вузах Беларуси произойдет до 28 июля, напомнили Sputnik в Минобразования.

Прием документов на бюджет в вузы завершится в понедельник — уже тогда большинство абитуриентов узнает, прошли ли они на бесплатную форму получения высшего образования.

Срок зачисления на бюджет в университетах Беларуси — до 28 июля, однако в большинстве вузов договора с новыми первокурсниками начнут заключать уже со вторника.

Важно помнить, что если сам абитуриент еще несовершеннолетний, то договор от его имени с вузом должны заключать его родители или иные законные представители.

Данные о проходных баллах 2017 года появятся позднее, однако, предварительно, они не будут сильно отличаться от пороговых значений прошлого года.

Подача документов на платную форму получения образования продлится до 4 августа.