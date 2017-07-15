Белорусские и польские медики спасли в Беловежской пуще польского туриста

Путешественнику из Польши своевременно была оказана медицинская помощь в Беловежской пуще.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, вечером 16 июля в пункте пропуска «Переров» оформление на въезд в Беларусь проходил турист из Польши, приехавший посетить Беловежскую пущу. После пересечения границы, отъехав на велосипеде около двух километров от пункта пропуска, мужчина почувствовал резкое ухудшение здоровья. На место случившегося прибыл экипаж скорой медицинской помощи, который диагностировал остановку сердечной деятельности. В ходе реанимационных мероприятий состояние пострадавшего было стабилизировано.

Идя навстречу польской стороне, белорусские пограничники пропустили через границу автомобиль экстренной службы с медицинскими работниками из Беловежи. Совместными усилиями медиками из Беларуси и Польши больному был оказан весь необходимый комплекс медицинской помощи, который позволил транспортировать его в учреждение здравоохранения на польскую территорию.

Польские пограничники выразили признательность за понимание ситуации и поблагодарили за своевременные действия, позволившие спасти жизнь человека.