Революционный гаджет made in Belarus, самый опасный аэропорт, мир с высоты - все за выходные

Доброе утро!

Если вы до сих пор не нашли себя в списке Forbes, пора поставить на себе крест отчаяться? Каждый человек может стать богатым, но не каждый пользуется такой возможностью. Вот 10 признаков того, что вам с высокой вероятностью не удастся заработать больших денег. Нашли свои слабые стороны? Работайте над собой.





ВАЖНОЕ

В мае МВД анонсировало , что Беларусь и ЕС могут договориться об упрощении визового режима до конца года, а сам «шенген» подешевеет для нас с 60 до 35 евро. Но министр иностранных дел Владимир Макей уточнил: «Работа ведется, вопрос не такой простой, как кажется». И вот в чем сложности .

Банковский сектор заинтересован в либерализации действующего законодательства — и вот почему . Нацбанк задумался: не дать ли банкам больше свободы?

Турция отметила годовщину попытки военного переворота, в преддверии даты были уволены тысячи госслужащих. Рассказываем, что происходит в стране сейчас , и напоминаем, как это было .





Роджер Федерер в 8-й раз выиграл одиночный разряд Уимблдона — и стал рекордсменом по числу титулов на турнире, а также самым возрастным его победителем. В женском разряде победительницей стала испанка Гарбинье Мугуруса. И смотрите, какой там еще прикол был !

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Два года назад гомельский парень придумал устройство HandEnergy, которое заряжает гаджеты без розетки. Его идеей загорелись тысячи человек со всего мира, множество энтузиастов согласились заплатить за новинку до начала производства. Сейчас можно точно сказать: все получилось. Рассказываем о революционном гаджете .





Посмотрите на один из самых известных — и самых опасных! — аэропортов мира : он находится на карибском острове Сен-Мартен, который поделен на две примерно одинаковые части между Францией и Нидерландами. Из-за небольшой длины взлетно-посадочной полосы (всего 2300 метров), которая начинается всего в 50 метрах от пляжа, лайнеры вынуждены лететь над головами туристов.

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О-о-очень мотивирующая история легкоатлетки , которая девять лет назад ушла из большого спорта, а вскоре совершила камбек, чтобы выиграть Варшавский марафон и принять участие в двух Олимпиадах. Она, кстати, очень рада тому, что в последние годы у нас появилось много беговых движений.

Рассказываем и показываем , как в Беларуси шьют женскую одежду: в нашем видео — километры бретелей для лифов и тонны ткани для платьев.

В новом выпуске проекта «Не стыдно спросить» — белорусский романтик, инженер-электрик из Солигорска, который несколько лет работал за Полярным кругом. Вот здесь все о его «морозных» приключениях .

Вот мир с высоты — поверьте, это очень красиво. Не пропустите 12 лучших снимков с беспилотников — победителей престижного международного конкурса.





Все новости субботы, 15 июля

Все новости воскресенья, 16 июля

Кстати. Если вы «сова», то, наверное, с трудом встаете на работу к 8 утра и с нечеловеческим усилием сейчас пьете кофе и читаете эти строки? Возможно, вы неправильно спите? Сегодня ответим на элементарные вопросы про сон — обещаем, будет интересно. Оставайтесь с нами!

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