Революционный гаджет made in Belarus, самый опасный аэропорт, мир с высоты - все за выходные

Если вы до сих пор не нашли себя в списке Forbes, пора поставить на себе крест отчаяться? Каждый человек может стать богатым, но не каждый пользуется такой возможностью. Вот 10 признаков того, что вам с высокой вероятностью не удастся заработать больших денег. Нашли свои слабые стороны? Работайте над собой.
ВАЖНОЕ
В мае МВД анонсировало, что Беларусь и ЕС могут договориться об упрощении визового режима до конца года, а сам «шенген» подешевеет для нас с 60 до 35 евро. Но министр иностранных дел Владимир Макей уточнил: «Работа ведется, вопрос не такой простой, как кажется». И вот в чем сложности.
Банковский сектор заинтересован в либерализации действующего законодательства — и вот почему. Нацбанк задумался: не дать ли банкам больше свободы?
Два года назад гомельский парень придумал устройство HandEnergy, которое заряжает гаджеты без розетки. Его идеей загорелись тысячи человек со всего мира, множество энтузиастов согласились заплатить за новинку до начала производства. Сейчас можно точно сказать: все получилось. Рассказываем о революционном гаджете.
О-о-очень мотивирующая история легкоатлетки, которая девять лет назад ушла из большого спорта, а вскоре совершила камбек, чтобы выиграть Варшавский марафон и принять участие в двух Олимпиадах. Она, кстати, очень рада тому, что в последние годы у нас появилось много беговых движений.
Рассказываем и показываем, как в Беларуси шьют женскую одежду: в нашем видео — километры бретелей для лифов и тонны ткани для платьев.
Кстати. Если вы «сова», то, наверное, с трудом встаете на работу к 8 утра и с нечеловеческим усилием сейчас пьете кофе и читаете эти строки? Возможно, вы неправильно спите? Сегодня ответим на элементарные вопросы про сон — обещаем, будет интересно. Оставайтесь с нами!
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