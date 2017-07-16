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В Мозыре руководители предприятия через фиктивную схему списали почти 7 тысяч литров дизтоплива
17.07.2017 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Руководители одного из мозырских унитарных предприятий, а также еще одно должностное лицо через фиктивную схему списали почти семь тысяч литров дизтоплива. Трое обвиняемых заключены под стражу, один фигурант скрывается за границей, сообщает телеканал «
В уголовном деле о групповом хищении путем злоупотребления служебными полномочиями проходит четверо фигурантов. Трое из них были родственниками и работали на одном предприятии. Еще один обвиняемый (также должностное лицо) — сотрудник контролирующей организации.
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Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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В уголовном деле о групповом хищении путем злоупотребления служебными полномочиями проходит четверо фигурантов.
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