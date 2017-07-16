Июль опомнился. Погода в Гомеле на неделю

Похоже, что июлю, наконец, стало неловко за свои выкрутасы. В ближайшие дни он попытается реабилитироваться.





В понедельник, вторник и среду синоптики обещают умеренно теплую погоду. Будет облачно с прояснениями + 23°С. В четверг столбик термометра достигнет отметки +26°С. В пятницу есть шанс насладиться настоящим летом.

Погода в Гомеле и области