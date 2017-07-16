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Июль опомнился. Погода в Гомеле на неделю
17.07.2017 08:37 — Новости Общества | Tut.by
Похоже, что июлю, наконец, стало неловко за свои выкрутасы. В ближайшие дни он попытается реабилитироваться.
В понедельник, вторник и среду синоптики обещают умеренно теплую погоду. Будет облачно с прояснениями + 23°С. В четверг столбик термометра достигнет отметки +26°С. В пятницу есть шанс насладиться настоящим летом.
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Похоже, что июлю, наконец, стало неловко за свои выкрутасы. В ближайшие дни он попытается реабилитироваться.
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