Фабрика света. В сентябре в Бресте запустят редкое производство

На территории СЭЗ «Брест» в районе аэропорта близится к завершению строительство нового завода, который будет изготовлять различные светодиоды. Завод строится с привлечением китайских и российских инвестиций. Цели у предприятия ООО «Арлайт и К» (именно оно будет изготавливать уникальный в стране товар) амбициозные: выпускать в год продукцию на сумму 5 миллионов долларов. Планируется, что производство запустят к 1 сентября, пишет «Вечерний Брест».





— ООО «Арлайт и К» зарегистрировалось в качестве резидента СЭЗ «Брест» в ноябре 2015 года. В бизнес-плане прописана основная деятельность — изготавливать различные светодиоды, на основе которых может производиться светодиодная продукция: ленты, модули, светильники, прожектора, лампы, осветительные приборы и т.п. Объем вложенных инвестиций составит 3 млн долларов, — рассказал заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Олег Хвалюк.

После регистрации в качестве резидента компания сразу же приступила к поиску арендных площадей, на которых можно было бы наладить производство светодиодов. Но это оказалось нелегко, поскольку существуют жесткие требования к помещению по чистоте, влажности, освещенности… А за подходящие площади в городе арендаторы выставляли стоимость, которая не устраивала инвесторов. В итоге было решено построить собственный завод. После оформления всех необходимых документов весной этого года началось строительство.

— Производственный цех уже в высокой степени готовности. В ближайшее время будут монтироваться перегородки и антистатический пол. Сейчас устанавливаем необходимые системы для поддержания определенных условий: влажности, температуры… — рассказывает директор ООО «Арлайт и К» Александр Костюкович.

Завод предусматривает штат в 100 человек. Но на первых этапах здесь будут трудиться 65 специалистов. Большую часть из них, как отметил Александр Николаевич, составят бывшие работники другого брестского завода — ОАО «Цветотрон». Также завод уже направил заявку в БрГТУ для распределения на предприятие трех молодых специалистов.

Уже заказано необходимое импортное оборудование, которое ориентировочно прибудет в Брест до 1 августа. Около месяца уйдет на установку и тестирование. Существует предварительная договоренность, что в Брест приедут специалисты из Китая, которые помогут на первых этапах освоить оборудование и технологии производства светодиодов.

В сентябре «Арлайт и К» планирует выпустить первую партию продукции. Поставляться брестские светодиоды будут в большей степени в Россию, где уже существует договоренность. Также прорабатывается Европа. А вот в Беларуси пока реализовывать светодиоды «Арлайт и К» не будет.

— Конкретных договоров о поставке на внутренний рынок пока нет, но при получении конкурентной по качеству и цене продукции у завода есть большие шансы на востребованность и в Беларуси, — надеется Александр Николаевич.

Сейчас «Арлайт и К» реализует первый этап бизнес-плана — наладить выпуск светодиодных лент. Второй этап труднее и масштабнее — выпуск светодиодов и готовых изделий на их основе. Если предприятие будет работать успешно, инвесторы планируют вложить в него больше инвестиций и расширять производство.

Светодиод (light emitting diode, или LED) — это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение. Состоит из полупроводникового кристалла (чип) на подложке, корпуса с контактными выводами и оптической системы. Непосредственно излучение света происходит от этого кристала, а цвет видимого излучения зависит от его материала и различных добавок. В светодиоде, в отличие от привычной лампы накаливания или люминесцентной лампы, электроток трансформируется в видимый свет. В теории такое преобразование можно выполнить вообще без так называемых «паразитных» потерь электроэнергии на нагрев.