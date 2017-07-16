|
Всего понемногу. На неделе в Гродно и области будет ветрено, пасмурно и ясно
17.07.2017 09:08 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящая неделя будет ветреной, с переменной облачностью и туманом. В пятницу синоптики обещают грозу, а в выходные — сильный дождь. О погоде в регионе
В понедельник, 17 июля, переменная облачность. Днем и вечером — облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем +17…19°C. Вечером — +15…17°C. Ветрено — порывы до 11 м/c.
Во вторник, 18 июля, утром — ясно, без осадков. Днем — сплошная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем +18…20 °C.
В среду, 19 июля, ночью — туман. Видимость 500−800 м. Утром температура будет +14…16 °C. Днем — +22…24 °C. С утра синоптики обещают переменную облачность, а днем — дожди.
В четверг, 20 июля, ночью — туман, утром — небольшая облачность, днем — переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем — +22…24 °C.
В пятницу, 21 июля, переменная облачность. Днем ожидается дождь и гроза. Температура воздуха прогреется до +20…22 °C.
В выходные в регионе будет переменная облачность. Ночью в субботу синоптики обещают сильный дождь, а днем — переменную облачность без осадков. Температура воздуха днем — +25…27 °C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предстоящая неделя будет ветреной, с переменной облачностью и туманом. В пятницу синоптики обещают грозу, а в выходные - сильный дождь.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии