Глава столичного УСК рассказал о ходе расследования смертельного прыжка роаджампера в Соснах

По предварительной версии, во время смертельного прыжка роаджампера с 70-метровой вышки в Соснах, не сработала система натяжения. Об этом в интервью БЕЛТА рассказал начальник управления Следственного комитета по городу Минску Дмитрий Конопляник.



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Глава столичного СК отметил, что расследование этой трагедии вряд ли будет быстрым. «Надо разобраться, что за конструкция страховки, как проходили прыжки, какова была роль каждого, выяснить технические моменты. Назначены экспертизы по самому оборудованию, которое использовалось, по крепежному материалу, веревкам», — пояснил он.

Коноплянник рассказал, что индивидуальный предприниматель, организовываший прыжки, прошел альпинистскую подготовку и имеет свидетельство на проведение строительных работ. Объект — 70-метровая труба — был взят им в аренду официально для несколько других целей, не для роупджампинга, и понятно, что его реальная деятельность не соответствовала формальной стороне. Трубу он арендовал для отработки своих профессиональных навыков, но использовал для других целей.

«Если говорить об обстоятельствах, то прыгали в тот день несколько человек. Когда же за ними прыгнул погибший впоследствии молодой человек — веревки не затормозили его движение и он упал на землю. По предварительной версии, не сработала система натяжения. Вопрос — в оценке всей этой конструкции и действий человека, который оказывал услугу, правильности монтирования системы, исправности всех элементов крепления», — рассказал начальник УСК по Минску.

Он также рассказал, что у следствия вопросы по данному делу и к лицу, которое продавало сертификаты на прыжки в Интернет.

«Есть еще один важный момент. Это сама услуга. Она достаточно востребована. Но при этом нет действенного механизма контроля качества и правил ее предоставления. И здесь, конечно, будем принимать меры. Во взаимодействии с другими госорганами и организациями», — подчеркнул Коноплянник.

Напомним, 18 июня в поселке Сосны под Минском после прыжка с площадки трубы котельной, расположенной на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения. Роупджампер упал на землю на глазах у очевидцев. Молодой человек пришел на прыжок по подарочному сертификату . Организатор экстремального развлечения задержан, с ним работают следователи.