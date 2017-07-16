Еще раз про БелАЭС: литовская ябеда

Казалось бы, что после того, как ПА ОБСЕ прокатила резкую резолюцию Литвы по Беларуси, поставив точку в затянувшейся истерии страны соседки, литовская сторона должна была бы сделать вывод, что их нытье, не имеющее под собой никаких оснований, утомило уже всю Европу, и пришла пора остановиться. Остановиться хотя бы для того, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Но, похоже, что литовская ябеда, не намерена останавливаться на достигнутом, продолжая выставлять себя на посмешище уже не только на европейском континенте, но и за его пределами.

Так, на состоявшейся встрече руководителей стран Восточной и Центральной Европы в Варшаве с президентом США Дональдом Трампом, который принял всех оптом и сразу, госпожа Грибаускайте заискивающе напомнила о важности безопасности региона и наябедничала о некой угрозе исходящей якобы от Островецкой АЭС. При этом мадам обозначила, как для нее важна активная роль США, ибо она краеугольная для безопасности всей Европы. Попросила побольше американских военных, максимальное присутствие НАТО в Литве и заверила в своей преданности интересам Америки на литовских просторах. Одним словом, угождала Трампу как могла.

Непонятно правда, зачем она впаривала Трампу про АЭС…интересно ли знать Трампу мнение Дали об Островецкой АЭС, строящейся на Европейском континенте? Сомневаюсь. Есть мнение, что она это проделала исключительно для подстегивания в очередной раз эстонцев и латышей, мол «при президенте США я об этом заикнулась, трепещите». Таким вот нехитрым способом, Даля Грибаускайте отрабатывает языком барские подачки «большого брата» в бюджет.

Впрочем, Дональд Трамп на эти угоднические маневры литовской леди никак не отреагировал. Нет, военных США конечно Литве поставит, ибо это выгодно самим Штатам, а тут такая возможность – вот президент «независимой» республики, сама, добровольно и преданно смотря в глаза американскому лидеру, отдается его стране безвозмездно, то есть даром, символически бросив к его ногам, независимость, суверенитет и самоуважение литовских граждан.

Потеря лица полная. И больше всего поступком литовского президента возмущены сами литовцы, которые, не стесняясь в выражениях, выражают свой протест относительно приспособленческой политики их лидера: «Какой позор – вот так совсем недавно она смотрела на своих боссов из ЦК КПСС. На фото, судя по всему, наша синяя тумба жалуется на шведа, заблокировавшего вопрос по Островецкой АЭС, а хозяин, разводя руками, говорит, - «ничем помочь не могу – электру из Америки пока экспортировать не буду. Вассал всегда с благоговением смотрит на сильнейшего. Кажись совсем недавно она Трампа помойной тряпкой обмахивала. Какие все таки люди двуличные. И поговорить больше не нашла о чем. Стыдно как-то…»». Что тут скажешь, действительно стыдно, когда президент твоей страны выступает в качестве жалобщика…и не только жалобщика, но еще и типичного, передергивающего демагога, русофоба и откровенного блефовальщика.

Так, по «мнению» Грибаускайте, «Россия активно продолжает милитаризацию – в частности, значительно возросла военная мощь РФ в Калининградской области, а также идет подготовка к учениям «Запад - 2017», которые носят агрессивный характер».

Интересно, а как именно Даля измеряет «агрессивность» учений? Или по ее женской логике, все учения НАТО у наших границ априори неагрессивные, а вот наши совместно с РФ априори агрессивные?

«Небезопасная БелАЭС и газопровод «Северный поток - 2» могут быть использованы Россией в качестве орудия неконвенционального шантажа».

Интересно, а как Даля измеряет безопасность АЭС? Или все АЭС в ЕС безопасные, а все что строит РФ (кстати, и в ЕС тоже) опасные?

«В случае аварии на белорусской АЭС радиоактивному загрязнению могут подвергнуться 16 столиц Европы».

А в случае АЭС расположенных в Швеции, Франции, Германии и иных странах ЕС, сколько столиц Европы пострадает, Даля посчитать забыла? И знает ли она, что США мировой лидер по количеству АЭС?

Или это просто комплекс ябеды? Подвернулся Трамп и ему пожаловалась? Кто следующий? Судя по всему, в списке не обремененных пока что корябедами Грибуаскайте остались, как мне кажется, трое – это генсек ООН и президенты Гвинеи и Зимбабве. Можно еще в «Спортлото» или «Евролигу» наябедничать. Ну и еще, как вариант, осталась возможность выйти во двор и заорать. Интересно, если бабу с воза, то Литве станет легче?

Сергей Петрович

23 В блог