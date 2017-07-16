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Пятитонная Царевна-лягушка украсит Вилейку
17.07.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Очередную сказочную скульптуру из бетона изготовил вилейский скульптор Валерий Опарик,
Над скульптурой, созданной по образу лягушки из одноименной русской народной сказки «Царевна-лягушка», мастер работал около пяти месяцев. Весит она пять тонн. Высотой — в человеческий рост.
— Это не полностью сказочный персонаж, так как мне хотелось показать не столько сказку, сколько красоту и уникальность творений природы. В нашем случае — земноводной лягушки. Повторить созданное природой сложно, а если присмотреться, понимаешь, как ее творения удивительно красивы, — рассказал Валерий Опарик.
Автор добавил лягушке стрелу и корону — все как у героини сказки. Идея создания скульптуры принадлежит директору Вилейского ЖКХ Виктору Павловскому.
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