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Пятитонная Царевна-лягушка украсит Вилейку

17.07.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Очередную сказочную скульптуру из бетона изготовил вилейский скульптор Валерий Опарик, пишет местное издание Край.by.


Фото: Ирина Лисовская

Над скульптурой, созданной по образу лягушки из одноименной русской народной сказки «Царевна-лягушка», мастер работал около пяти месяцев. Весит она пять тонн. Высотой — в человеческий рост.

— Это не полностью сказочный персонаж, так как мне хотелось показать не столько сказку, сколько красоту и уникальность творений природы. В нашем случае — земноводной лягушки. Повторить созданное природой сложно, а если присмотреться, понимаешь, как ее творения удивительно красивы, — рассказал Валерий Опарик.

Автор добавил лягушке стрелу и корону — все как у героини сказки. Идея создания скульптуры принадлежит директору Вилейского ЖКХ Виктору Павловскому.

Где именно установят лягушку — уже обсуждают в соцсетях.

 
 
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Где именно установят лягушку - уже обсуждают в соцсетях.

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