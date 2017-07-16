От Шнура снова ушла солистка

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Об уходе из группировки "Ленинград" объявила вокалистка Василиса Старшова. Именно она исполняла последний хит "Ленинграда" "Экстаз", который на официальном YouTube-канале группировки посмотрели более 12 миллионов человек.

"Да, я больше не пою в Ленинграде. У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом", — написала Старшова в своем Instagram.

Она поблагодарила поклонников "за добрые слова, волнения и поддержку", пообещала удивить их уже в ближайшем будущем.

Василиса Старшова пришла в Ленинград вместе с Флоридой Чантурия после громкого ухода из группы Алисы Вокс. Исполнительница еще одного хита группировки "Экспонат" объявила о намерении делать сольную карьеру на пике популярности. Говорила, что конфликта с лидером группировки Сергеем Шнуровым не было. Но Шнуров отреагировал на ее уход крайне эмоционально .

Уход нынешней солистки Шнуров публично не комментировал. В настоящее время группировка находится в большом туре, посвященном 20-летию коллектива. Ближайшие концерты должны состояться в начале августа в Латвии.