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От Шнура снова ушла солистка

17.07.2017 11:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik.  Об уходе из группировки "Ленинград" объявила вокалистка Василиса Старшова. Именно она исполняла последний хит "Ленинграда"  "Экстаз", который на официальном YouTube-канале группировки посмотрели более 12 миллионов человек.

От Шнура снова ушла солистка
© Sputnik/
Новый клип "Ленинграда" в формате 18+ посмотрели около 2 млн человек

"Да, я больше не пою в Ленинграде. У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом", — написала Старшова в своем Instagram.

Она поблагодарила поклонников "за добрые слова, волнения и поддержку", пообещала удивить их уже в ближайшем будущем.

Василиса Старшова пришла в Ленинград вместе с Флоридой Чантурия после громкого ухода из группы Алисы Вокс. Исполнительница еще одного хита группировки "Экспонат" объявила о намерении делать сольную карьеру на пике популярности. Говорила, что конфликта с лидером группировки Сергеем Шнуровым не было. Но Шнуров отреагировал на ее уход крайне эмоционально.

Уход нынешней солистки Шнуров публично не комментировал. В настоящее время группировка находится в большом туре, посвященном 20-летию коллектива.  Ближайшие концерты должны состояться в начале августа в Латвии.

 
Теги: Минск
 
 
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Причины ухода из "Ленинграда" вокалистка Василиса Старшова не объяснила, лидер группировки пока тоже воздерживается от комментариев.

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