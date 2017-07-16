В Витебске до конца года почти на треть обновят троллейбусный парк

По улицам областного центра недавно начала курсировать новейшая модель троллейбуса АКСМ-321, разработанная на отечественном предприятии «Белкоммунмаш». Это начало существенной модернизации подвижного состава трамвайно-троллейбусного управления.

По словам начальника ВТТУ Василия Павлючкова, ежедневно по 11 троллейбусным маршрутам в Витебске курсирует 74 единицы транспорта. К концу года ожидается, что пустят еще около 20 троллейбусов. Поступление техники обновит подвижной состав почти на треть. Программу модернизации финансируют из областного бюджета, один обновленный троллейбус стоит порядка 300 тысяч рублей.

Модернизированная техника сейчас работает на маршруте № 5. Она отличается не только современным дизайном, но и множеством технических новшеств. Среди них — повышенная экономичность, автономный запас хода без контактной сети до 250 метров, комфортная кабина водителя с кондиционером, видеоконтроль дорожной обстановки и внутри салона.

В дни «Славянского базара» весь общественный транспорт в городе перешел на фактически круглосуточный режим работы. Для развоза зрителей с концертов в ночное время задействован 31 троллейбусы, 15 трамваев и 20 автобусов.