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Экс-начальник Ветковского РОВД предстанет перед судом
17.07.2017 11:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Суд железнодорожного района Гомеля начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника Ветковского РОВД в среду, сообщили в суде.
© Фото: из архива Евгения Сачека
Информация о том, что милиционер был приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности в связи с тем, что ударил подростка, появилась в соцсетях в марте 2017 года.
"Уголовное дело в отношении экс-начальника Ветковского РОВД расследовало УСК по Гомельской области, в суде его начнут рассматривать 19 июля", — сообщили Sputnik в понедельник в правоохранительных органах.
По словам собеседников агентства, уголовное дело за хулиганство было возбуждено после проверки в связи с конфликтом, который произошел в Ветке "между неработающим местным жителем 1979 года рождения и несовершеннолетним 2001 года рождения". По информации из отрытых источников, милиционер
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Бывший руководитель районного подразделения милиции обвиняется в том, что ударил 16-летнего подростка.
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