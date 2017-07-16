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Экс-начальник Ветковского РОВД предстанет перед судом

17.07.2017 11:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Суд железнодорожного района Гомеля начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника Ветковского РОВД в среду, сообщили в суде.

Экс-начальник Ветковского РОВД предстанет перед судом
© Фото: из архива Евгения Сачека
Милиционер, сбивший двух пьяных пешеходов в Старых Дорогах, был трезв

Информация о том, что милиционер был приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности в связи с тем, что ударил подростка, появилась в соцсетях в марте 2017 года.

"Уголовное дело в отношении экс-начальника Ветковского РОВД расследовало УСК по Гомельской области, в суде его начнут рассматривать 19 июля", — сообщили Sputnik в понедельник в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, уголовное дело за хулиганство было возбуждено после проверки в связи с конфликтом, который произошел в Ветке "между неработающим местным жителем 1979 года рождения и несовершеннолетним 2001 года рождения". По информации из отрытых источников, милиционер был уволен из правоохранительных органов "задним числом", он обвиняется в том, что во время конфликта с подростком, который произошел в нерабочее время, несколько раз его ударил.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Бывший руководитель районного подразделения милиции обвиняется в том, что ударил 16-летнего подростка.

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