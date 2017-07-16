С Гродно планируют запустить через пару недель">началом работы мусороперерабатывающего завода в областном центре меняется и организация вывоза мусора. Так, в большей части домов уже заварили мусоропроводы , а во дворах появились контейнерные площадки нового образца. «Спецавтохозяйство» закупило новые мусоровозы. Изменения горожанами было встречено неоднозначно, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: grodnoplustv.by

Жаловались люди на то, что мусорные площадки организовывают прямо под окнами, Или например, машины ежедневно курсируют и вывозят мусор, однако нередки случаи, когда контейнер уже заполнен, а мусоровоз по какой-либо причине не приезжал. В «Спецавтохозяйстве» понимают трудности жителей, поэтому на предприятии всецело «за» сигналы от граждан.

— У нас ежедневно — и в субботу, и в воскресенье — работает служба, которая организует сбор и вывоз отходов. Телефоны этой службы — 60−30−02 и 44−30−94. Если где-то, на какой-то площадке, в каком-то месте собирается завал мусора или отходов, просьба всех неравнодушных граждан — звонить по этим телефонам и мы отреагируем, — рассказывает главный инженер Гродненского городского предприятия «Спецавтохозяйство» Александр Потапович.





К слову, мусоровозы уже сейчас забирают вторичное сырье — пластик, бумагу и стекло — отдельно от смешанных отходов. Но в том случае, если несознательные жильцы в контейнер для раздельного сбора мусора выбрасывали неотсортированный, машина вынуждена забрать его, как смешанный. Отсюда и распространённое мнение горожан о том, что все усилия по первичной сортировке мусора в квартирах — напрасны. В ближайшем будущем мусоровозы, которые вывозят вторичное сырье, будут маркированы по тому, какой тип отходов они увозят.

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На вооружении у «Спецавтохозяйства» уже появились и два автомобиля, которые предназначены для мытья новых контейнеров. Они сейчас проходят необходимую диагностику и сертификацию — ранее таких машин не было нигде в стране. В работу они выйдут уже в ближайшее время.

Кроме этого, автопарк «Спецавтохозяйства» пополнился и мобильной станцией техобслуживания — она сможет экстренно выезжать к мусоровозу, которому необходим ремонт на линии. Такая мобильная станция сможет возвращать мусоровозы в строй в кратчайшие сроки.