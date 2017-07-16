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Погода на неделю: тепло и без катаклизмов

17.07.2017 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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На этой неделе в Беларуси будет преобладать умерено теплая погода, лишь во второй половине недели в южных районах страны температурный фон повысится. Не обойдется и без локальных кратковременных дождей. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

18 июля, во вторник, под влиянием малоактивных фронтов, в отдельных районах Беларуси пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8 +14°С, максимальная днем от +19°С на севере до +25°С на юге страны.

В среду, 19 июля, преимущественно без осадков, лишь днем по северо-восточной половине страны в отдельных районах небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7 +12°С, максимальная днем из-за облаков не выше +17 +24°С.

В четверг, 20 июля, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7 +14°С, максимальная днем +19 +26°С, по юго-западу республики до +28°С.

21 июля, в пятницу, в отдельных районах Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, днем грозы. Температура воздуха минимальная ночью +8 +15°С, максимальная днем +20 +27°С; по юго-западу страны теплее — ночью +16 +18°С, днем воздух прогреется +28 +30°С.

Погода с Михалком ТУТ

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На этой неделе в Беларуси будет преобладать умерено теплая погода, лишь во второй половине недели в южных районах страны температурный фон повысится.

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