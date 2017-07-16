МИНСК, 17 июл — Sputnik. Фильм Алексея Пиманова "Крым" не планировался к показу в Беларуси, а трейлер показывали лишь в рамках исполнения обязательств перед дистрибьюторами при демонстрации другой картины, объяснили Sputnik в столичном Киновидеопрокате в понедельник.

Посольство Украины передало ноту в МИД Беларуси из-за показа трейлера к фильму Алексея Пиманова "Крым". Впрочем, как пояснили Sputnik столичные прокатчики, сама картина к демонстрации в Минске не планировалась.

"Мы и не планировали показывать этот фильм, в планах его никогда не было", — сообщил Sputnik замгендиректора Киновидеопроката Андрей Разжевайкин.

По словам собеседника агентства, показывали трейлер фильма "Крым" в рамках обязательного пакета роликов перед демонстрацией фильма Романа Волобуева "Блокбастер". Отказаться от демонстрации трейлера прокатчики не могут: "обязательные пакеты" — часть договоренностей с дистрибьюторами.

В российском прокате фильм "Крым" должны показать уже в сентябре. В ленте рассказывается история любви на фоне событий 2014 года и присоединения Крыма к России.