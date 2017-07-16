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Баба-яга и водный самосвал. В Волковыске прошел велокарнавал и "заплыв на чем попало"

17.07.2017 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Необычные соревнования на воде проводились в городе уже во второй раз, а велокарнавал собрал более 50 участников. Спортивный праздник был приурочен ко Дню города. Главным условием участие в велозаезде было креативное украшение двухколесного транспорта. В колонне, которая двинулась по улицам города, ехали Карлсон и малыш, Человек-паук, Единорог, Мальвина, Красная шапочка, Герда, Фея, Женщина-кошка, Рыцарь, Баба Яга и другие персонажи, сообщает газета «Наш час».


Финишировали участники велокарнавала на набережной, где и состоялся четырехчасовой районный спортивный праздник. Продолжился спортивный праздник соревнованием по велотриалу. Участники боролись как в командном, так и в личном зачетах. В первом случае победителями стали представители ПУ «Волковыскгаз», во втором — Владислав Апуневич, выступавший за команду КФК «Учитель».












Завершающим, и самым, пожалуй, веселым и оригинальным праздничным мероприятием стало соревнование «Плавание на чем попало». Оно вызвало неподдельный интерес среди волковычан. На набережной собрались многочисленные зрители, решившие поддержать 8 экипажей. Гран-при соревнования досталось команде ПУ «Волковыскгаз».

 
 
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Необычные соревнования на воде проводились в городе уже во второй раз, а велокарнавал собрал более 50 участников. Спортивный праздник был приурочен ко Дню города.

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