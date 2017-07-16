Минчанке грозит до трех лет тюрьмы за порчу девяти соседских дверей

Милиция задержала 44-летнюю минчанку за порчу девяти входных дверей у соседей. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.









«Женщина из хулиганских побуждений повредила заколкой для волос 9 входных дверей квартир своих соседей. Свой поступок она смогла объяснить неприязнью к проживающим рядом с ней людям», — рассказали в милиции.

Ранее минчанка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражу, мошенничество и причинение легких телесных повреждений.

В отношении задержанной в настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 («Хулиганство») Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.