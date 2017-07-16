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Появились фото сказочного свадебного платья Миранды Керр
17.07.2017 13:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл – Sputnik. Фото со свадьбы супермодели Миранды Керр и 26-летнего миллиардера Эвана Шпигеля, которая тщательно скрывалась от внимания прессы, появились в СМИ.
На фото, опубликованном сначала в издании
"Миранда хотела платье словно из сказки. Я постаралась сделать одновременно простое и волшебное платье", – приводит слова дизайнера издание.
Свадьба Керр и Шпигеля прошла 29 мая на заднем дворе особняка влюбленных в Брентвуде. На торжество пригласили всего 30 гостей. Известно, что пара подписала строгий брачный договор, согласно которому при разводе модель не сможет претендовать на недвижимость миллиардера.
Шпигель женился впервые. Миранда уже состояла в браке с актером Орландо Блумом, с которым у нее есть общий сын Флинн.
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Бывшая жена Орландо Блума в мае тайно вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля.
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