Появились фото сказочного свадебного платья Миранды Керр

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Фото со свадьбы супермодели Миранды Керр и 26-летнего миллиардера Эвана Шпигеля, которая тщательно скрывалась от внимания прессы, появились в СМИ.

На фото, опубликованном сначала в издании Daily Mail , а затем на странице Керр в Facebook, особо внимание привлекает свадебное платье невесты, сшитое руководителем дома моды Christian Dior Марией Грацией Кьюри.

"Миранда хотела платье словно из сказки. Я постаралась сделать одновременно простое и волшебное платье", – приводит слова дизайнера издание.

Свадьба Керр и Шпигеля прошла 29 мая на заднем дворе особняка влюбленных в Брентвуде. На торжество пригласили всего 30 гостей. Известно, что пара подписала строгий брачный договор, согласно которому при разводе модель не сможет претендовать на недвижимость миллиардера.

Шпигель женился впервые. Миранда уже состояла в браке с актером Орландо Блумом, с которым у нее есть общий сын Флинн.