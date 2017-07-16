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Белорусские вузы заканчивают прием документов на бюджет

17.07.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня — последний день, когда белорусские вузы принимают документы от абитуриентов, поступающих на бюджет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 15.00 вузы последний раз обновят информацию о ходе приема документов. В 18.00 комиссия прекратит выдачу документов, и абитуриенты уже не смогут «перекинуть» их на другую специальность. При этом документы от всех поступающих, находящихся в здании вуза после прекращения допуска, примут. Абитуриенты, которые подают документы в последние дни, предварительно отследив конкурсы и проходные баллы, должны обратить внимание на то, что проходной балл на отдельные специальности в последний день может увеличиваться, напоминает БЕЛТА.

Окончательные результаты будут известны не позднее 12.00 на следующий день после дня окончания приема документов. После у абитуриентов, которые не пройдут на бюджет, останется возможность поступить на платное.

До 31 июля — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Военная академия Министерства обороны, Институт пограничной службы, Университет гражданской защиты МЧС будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены;

До 2 августа — Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают внутренние вступительные экзамены;

До 4 августа — вузы будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают внутренние вступительные экзамены.

 
 
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Сегодня - последний день, когда белорусские вузы принимают документы от абитуриентов, поступающих на бюджет.

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