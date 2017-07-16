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В 14 зонах отдыха у воды ограничено купание. Еще два места закрыты вовсе

17.07.2017 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Почти четыре сотни мест отдыха у воды изучили специалисты за прошлую неделю. В итоге запрещено купание на двух из них. Еще по 14-ти введены ограничения. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Были изучены пробы воды, а также обустройство пляжей. В итоге запрещено купаться в реке Случь (в районе 11-го городка по улице Социалистической в Слуцке) и в водохранилище Рудня (Слуцкий район).

Ограничено купание детей в 6 зонах рекреации: пляж санатория «Надзея» р. Мухавец Жабинковский район (Брестская область); пляж «Каскад-2″ по ул. П. Бровки в Гомеле; пляж на р. Днепр в Могилеве; место купания на р. Уздянка по ул. Интернациональной в Узде, место купания на Лошанском водохранилище д. Кривели Узденского района, пляжная зона Солигорского водохранилища в Солигорске (Минская область).

Ограничено купание детей и взрослых в 8 зонах рекреации: на левобережье р. Припять от автомобильного моста до русла р. Мерлявицы в Мозыре, пляж «Каскад-1″ в Центральном районе Гомеля, городской пляж в Наровле (Гомельская область); место купания на р. Неман по ул. Школьной аг. Могильно Неманского с/с Узденского района, место купания на р. Усса по ул. Школьной аг. Семеновичи Узденского с/с Узденского района,место купания на водоеме по ул. Неманской в Узде (Минская область); пляж на р. Днепр д. Полыковичи Могилевского района, пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы Могилевского района (Могилевская область).

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Почти четыре сотни мест отдыха у воды изучили специалисты за прошлую неделю.

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