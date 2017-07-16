﻿ Бронзовый лев и трехметровое гнездо. В Ботаническом саду установили 7 необычных скульптур. 21.by
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Бронзовый лев и трехметровое гнездо. В Ботаническом саду установили 7 необычных скульптур

17.07.2017 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В Ботаническом саду установили семь скульптур белорусских современных художников. Как выглядят новые арт-объекты узнали журналисты «СБ. Беларусь сегодня».


Фото: Владимир Шлапак, «СБ. Беларусь сегодня»

Семь скульптур современных художников появились в каждой географической зоне парка после пленера. Чтобы найти необычные фигуры посетителям на входе будут выдавать специальные буклеты с маршрутом.


Фото: Владимир Шлапак, «СБ. Беларусь сегодня»

Теперь в парковой зоне Грузии есть бронзовый лев в виде лавки. Автор работы — Владимир Мицкевич, это его композиция «Пассажирка» установлена на вокзале в Молодечно. А в секторе Сибири автор комаровской «Бабушки с семечками» Олег Куприянов создал танцующих вокруг дерева фигур. Кроме этого в парке появились верблюды из кожи и ткани, скульптуры в виде лотоса и духа леса, валун в стекле и композиция из цветных флажков.


Фото: Владимир Шлапак, «СБ. Беларусь сегодня»

А на берегу озера в белорусском секторе установлено трехметровое гнездо из лозы. За эту работу авторы И. Ахремчик, В. Тимашев и П. Пирогова получили награды в номинации «Скульптура» на первой Национальной премии в области изобразительного искусства. Чтобы создать эту работу художники две недели провели в деревне, где собирали материал и плели гнездо.

Работы в парке останутся на сезон до конца лета.


Фото: Владимир Шлапак, «СБ. Беларусь сегодня»
 
 
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