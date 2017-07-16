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Сукало: белорусские суды готовы с 1 августа работать в новых условиях

17.07.2017 14:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Судебная система Беларуси адаптировалась к работе в новых условиях, белорусское правосудие стало более оперативным, заявил председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало. На встрече, в частности, была обсуждена работа судебной системы после объединения общих и экономических судов, решение об объединении которых было принято три года назад.

"Три года показали, что мы адаптировались. Сегодня судебная система достаточно устойчива, рациональна и организационно управляема", — доложил Сукало главе государства.

По его словам, объединенные суды работают на протяжении трех лет, к настоящему моменту основные проблемы решены. Это в первую очередь, отметил председатель ВС, касается единства судебной практики и политики, судопроизводства в целом.

Президент также попросил Сукало высказать свое мнение о возможном наличии опасных тенденций в экономике, исходя из анализа рассматриваемых судами дел.

"Ваша точка зрения и ваши оценки по деятельности ваших коллег — тех, кто приносит в суды дела, особенно уголовные. Может быть, в экономике какие-то опасные тенденции намечаются или происходят, исходя из поступающих дел", — сказал глава государства.

В свою очередь Сукало отметил, что судя по результатам трех последних лет есть позитивные изменения в качестве и оперативности правосудия как в общих, так и экономических судах. Планируется добиться за счет сокращения случаев отложения, приостановления, перерывов в процессе рассмотрения судебных споров, отметил Сукало.

"Будем делать все того для того, чтобы судебные споры, особенно гражданские, рассматривали не более чем в двух судебных заседаниях", — сказал председатель ВС.

У президента на встрече также было обсуждено предложение по структурной оптимизации в судебных органах. По словам Сукало, изменения произойдут в аппаратах Верховного и областных судов, но будет сохранен существующий численный состав судейского корпуса.

Оптимизация затронет только аппараты вышестоящих судов и позволит сохранить судейский корпус и качество правосудия. Соответствующие подходы поддержаны главой государства. "Судебная система готова к работе в новых условиях после оптимизации. Об этом было доложено Президенту. Мы уже представили всю нормативную базу для утверждения. Если такое утверждение состоится, то мы начнем работать в новых условиях с 1 августа. Такие сроки нам определены главой государства", — заявил Сукало журналистам, выйдя от президента.

Главе государства также было доложено, что строительство нового здания Верховного суда, начатое в октябре 2016 года, ведется оперативно, с опережением графика. Ожидается, что к 7 ноября 2018 года оно завершится.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Строительство нового здания Верховного суда Беларуси планируют завершить к 7 ноября 2017 года.

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