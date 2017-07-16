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В столице ищут мужчину, который 5 лет назад пропал после дележки квартиры с братом

17.07.2017 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
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После конфликта с родственником при дележке квартиры в 2012 году мужчина ушел из дома и пропал. О подробностях семейного инцидента пишет «СБ. Беларусь сегодня».


Фото: Ленинское РУВД Минска

5 лет назад Заец Сергей Николаевич серьезно повздорил с родственником. Братья не могли поделить квартиру. 20 июня 2012 года мужчина ушел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно. Сообщается, что сейчас он ведет бродяжнический образ жизни, хоть и имеет в Минске место жительства и постоянную регистрацию по адресу: Минск, проспект Рокоссовского, 47−89.

Родственник полностью осознал свою вину и просит Сергея Николаевича вернуться.

Сергей Заец родился 14 августа 1973 года. Приметы мужчины: на вид 45−50 лет, худощавого телосложения, рост 170−175 см сутулится, волос темный удлиненный, носит бороду длиной около 10 см темную с проседью, глаза карие. На момент исчезновения был одет в короткую матерчатую куртку коричневого цвета, темную рубашку с желто-коричневыми полосами, коричневые джинсы, черные ботинки.

Если читателям известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по тел. 368−49−70, 367−62−02, 8−029−55−83−555 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Братья поссорились из-за квартиры в Минске 5 лет назад, после чего один из них пропал и домой не возвращался.

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