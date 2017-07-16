ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проходные баллы на бюджет в БГУ заметно выросли

17.07.2017 15:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Конкурс на связанные с дизайном специальности в Белгосуниверситете превышает 15 человек на место, свидетельствуют данные мониторинга хода подачи заявлений на бюджет в вуз.

Проходные баллы на бюджет в БГУ заметно выросли
© Sputnik / Мария Амелина
Приемная пора в гомельском "политехе": абитуриенты до последнего не тянут

Белорусские вузы в понедельник завершают прием документов на бюджетную форму получения высшего образования. Уже к полудню вторника абитуриенты будут знать проходные баллы на свои специальности, однако предварительные итоги в БГУ подвели и в понедельник.

Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев, проходные баллы по ряду специальностей заметно выросли: на 30-50 баллов по сравнению с прошлым годом.

"Достаточно качественный состав абитуриентов. У нас каждый пятый абитуриент — медалист или обладатель диплома с отличием", — пояснил представитель БГУ и добавил, что среди абитуриентов есть те, у кого более 390 баллов из 400 возможных.

Высокие и конкурс в этот год. Так, на специальности "математика и информационные технологии", "современные иностранные языки" и "социальные коммуникации" на место претендуют по три человека.

Еще выше конкурс — на "компьютерную физику" и "медицинскую экологию". А на связанные с дизайном специальности и вовсе ажиотаж: конкурс превышает 15 человек на бюджетное место.

Проходные баллы по многим специальностям выросли не только в БГУ, но и других университетах: БНТУ, МГЛУ, БГЭУ и иных.

Зачисление первокурсников-бюджетников произойдет до 28 июля, а по 4 августа еще продолжится прием документов на платную форму получения высшего образования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очень большой конкурс сложился на связанные с дизайном специальности - более 15 человек на место.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
СК рассказал, при каких условиях могут отпустить владельца такси 7788
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика