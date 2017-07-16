|
СК рассказал, при каких условиях могут отпустить владельца такси 7788
17.07.2017 15:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Такси Алмаз 7788" Виктора Пузикова, мера пресечения в отношении него не менялась, сообщили в СК.
© Sputnik Александр Уткин
Информация о задержании Пузикова появились в соцсетях в середине июня, поэтому в КГК и СК данную информацию подтвердили. На минувшей неделе в сети интернет появилась информация о том, что владелец службы так си отпущен из-под стражи.
"Информация к вопросу о недавних "слухах" о том, что Пузикова освободили из-под стражи. Без возмещения ущерба сложно об этом говорить", — написала на своей странице в Facebook официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Она уточнила, что ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси, дело расследует УСК по Минску.
Как ранее
Речь идет о сумме не менее 745 тысяч долларов. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование уголовного дела в отношении одного из наиболее успешных игроков в данном сегменте транспортных услуг длится уже более месяца, ему предъявлено...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии