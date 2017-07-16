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СК рассказал, при каких условиях могут отпустить владельца такси 7788

17.07.2017 15:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Такси Алмаз 7788" Виктора Пузикова, мера пресечения в отношении него не менялась, сообщили в СК.

СК рассказал, при каких условиях могут отпустить владельца такси 7788
© Sputnik Александр Уткин
КГК: Пузиков зарабатывал по $200 тысяч в месяц

Информация о задержании Пузикова появились в соцсетях в середине июня, поэтому в КГК и СК данную информацию подтвердили. На минувшей неделе в сети интернет появилась информация о том, что владелец службы так си отпущен из-под стражи.

"Информация к вопросу о недавних "слухах" о том, что Пузикова освободили из-под стражи. Без возмещения ущерба сложно об этом говорить", — написала на своей странице в Facebook официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Она уточнила, что ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) Уголовного кодекса Беларуси, дело расследует УСК по Минску.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на Комитет государственного контроля, руководитель службы такси Пузиков обвиняется в том, что за два последних года получал как от официальных таксистов, так и от так называемых "бомбил" наличные деньги, которые он не отражал в бухгалтерских отчетах.

Речь идет о сумме не менее 745 тысяч долларов. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией.

 
Теги: Минск
 
 
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Расследование уголовного дела в отношении одного из наиболее успешных игроков в данном сегменте транспортных услуг длится уже более месяца, ему предъявлено...

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