В Молодечно мужчина, у которого угнали машину, пойдет под суд за ложные показания

18-летний житель Молодечненского района угнал у мужчины «жигули». Однако в конце судебного процесса потерпевший вдруг изменил показания, опровергнув факт угона. Теперь потерпевший тоже стал фигурантом уголовного дела.

В сентябре 2016 года 18-летний житель района получил за угон машины год лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на такой же срок.

А спустя два месяца после приговора парень снова угнал машину. Дело было в его родной деревне, владелец автомобиля тем временем застрял в сугробе и искал помощи. Пьяный угонщик на чужих «жигулях» отправился в Молодечно, где спустя три часа на улице Дудко его заметили сотрудники Департамента охраны. Владелец «Жигулей» заявил об угоне в милицию.

По словам помощника прокурора Молодечненского района Святослава Титовича, в марте суд над угонщиком закончился. С учетом предыдущего приговора тот получил наказание в виде 2 лет и одного месяца лишения свободы с направлением в исправительную колонию в условиях общего режима.

— На предпоследнем заседании потерпевший стал менять показания, заявив суду, что угона не было, он якобы разрешил обвиняемому покататься. Суд признал показания и потерпевшего, и родителей осужденного, которые поддержали в суде его версию, ложными, — пояснил помощник прокурора.

За заведомо ложные показания в отношении потерпевшего возбуждалось уголовного дело по ст. 401 УК. Выяснилось, что мужчина получил от родителей осужденного денежное вознаграждение.

Что касается родителей парня, то они тоже предстанут перед судом за ложные показания. Против главы семьи возбуждено уголовное дело и за подстрекательство потерпевшего к ложным показаниям.

Уголовные дела направлены в суд и в ближайшее время будут рассмотрены, заключил Святослав Титович.