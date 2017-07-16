Клиенты банка, которым кассир передала лишнюю тысячу рублей, нашлись как только о них написали СМИ

Мужчина и женщина, забравшие в результате ошибки кассира банка лишние деньги нашлись, сообщили в УВД.



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— Уже через пару часов после появления публикации об этом инциденте в СМИ в милицию позвонила сначала женщина. Она уже вернула присвоенные 200 рублей. Позже объявился и мужчина. Сейчас он находится в России. По возвращении пообещал привезти в банк деньги, — сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Гомеле кассир одного из банков дважды за смену ошиблась на тысячу рублей">Напомним, 4 июля работница одного из банков в Гомеле за смену ошиблась дважды и в общей сложности передала клиентам на 1 тысячу рублей больше, чем требовалось.

Сначала мужчина при обмене 95 тысяч российских рублей, воспользовавшись ошибкой кассира, получил и присвоил лишние 800 белорусских рублей. Затем кассир передала лишние 200 рублей женщине которая покупала в банке 300 долларов США.