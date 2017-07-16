Отделение реанимации для новорожденных откроется в областной детской клинической больнице

В отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей одновременно смогут находиться 12 маленьких пациентов. Оно будет оснащено современным оборудованием: централизованной станцией подачи медицинских газов, системой ламинарных потоков, обеспечивающих поступление стерильного воздуха, кувезами и аппаратами ИВЛ высокого класса с возможностью проведения высокочастотной вентиляции, мониторами для контроля гемодинамических показателей и чрезкожного определения газа в крови у пациентов, сообщает «Гродненская правда».





В отделении будут выделены 4 поста для медицинских сестер с комфортными условиями для работы, изолятор для новорожденных с инфекционной патологией, реанимационный зал с возможностью оказания не только реанимационной помощи, но и проведения малых оперативных вмешательств.

— Сейчас реанимационную помощь и интенсивную терапию маленькие пациенты получают на посту интенсивной терапии, рассчитанном на шесть коек, в педиатрическом отделении для новорожденных и недоношенных детей. Реанимационные койки для новорожденных востребованы, зачастую на посту находятся до семи пациентов. Потому открытие отделения анестезиологии и реанимации для новорожденных и недоношенных детей стало необходимо для областной детской больницы и других региональных перинатальных центров, — рассказала заместитель главного врача областной детской клинической больницы Лариса Васильченко.

Экстренная медицинская помощь новорожденным в областной детской клинической больнице оказывается круглосуточно. В таком же режиме работает выездная неонатальная реанимационная консультативная бригада медицинского учреждения.

В центре подчеркнули, что необходимая лечебная помощь будет оказана детям с различными патологиями перинатального периода.

— Особенность течения патологических процессов у новорожденных и недоношенных, прежде всего с очень низкой и экстремально низкой массой тела, — это их скоротечность. Потому крайне важно как можно более оперативно и качественно оказать им помощь. В учреждении работает штат высококвалифицированных специалистов: неонатологов, педиатров, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, неврологов, узких специалистов, налажено взаимодействие между ними. Необходимая медицинская помощь маленьким пациентам будет оказана в полном объеме и своевременно, — отметила заместитель главного врача.

Сейчас работы по реконструкции помещений отделения анестезиологии и реанимации на заключительном этапе. Открытие объекта запланировано на ближайшее время. Заказчиком строительства выступает УКС Гродненского облисполкома.

Гродненская областная детская клиническая больница является перинатальным центром третьего уровня. Это единственный в области детский многопрофильный стационар , оснащенный современным диагностическим и лечебным оборудованием. В центре детям с рождения и до 17 лет оказывают специализированную экстренную и плановую педиатрическую, хирургическую и реанимационную медицинскую помощь.