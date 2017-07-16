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Погибшую в Праге белорусскую художницу похоронили в Зельве
17.07.2017 16:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Погибшую в июне в Беларуси художницу Юлию Качук похоронили в родной Зельве в понедельник.
Уроженка Беларуси Юлия Качук (Julia von Lenec) погибла в начале июня в ДТП с трамваями: по версии полиции, она могла попасть между двумя вагонами.
Похоронили Качук лишь спустя месяц после гибели – столько времени понадобилось на то, чтобы собрать средства и доставить ее в Беларусь. Церемония прощания прошла в родной Зельве.
Сообщество белорусов Чехии собирало средства на помощь семье погибшей девушки.
Художница Юлия Качук – единственный ребенок в семье краеведа и автора популярной кулинарной книги "Моц смаку" Юрия Кучука. Она окончила Пражский экономический факультет, занималась современным искусством.
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Похоронить художницу Юлию Качук удалось лишь через месяц после ее кончины.
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