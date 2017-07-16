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МНС разъяснило порядок возврата "нетунеядцам" соцсбора

17.07.2017 16:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 и.л — Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило порядок возврата гражданам уплаченного в 2015 и 2016 годах сбора на финансирование государственных расходов.

Президент Беларуси 5 июля подписал распоряжение, согласно которому некоторым категориям граждан, а также тем, которые в 2017 году участвовали в финансировании госрасходов, будут возвращены уже уплаченные суммы.

В частности, возврат сбора на финансирование госрасходов производится гражданам, уплатившим такой сбор за 2015 и (или) 2016 годы, если в 2017 году указанные граждане:

  • участвовали в финансировании государственных расходов;
  • достигли общеустановленного пенсионного возраста (для женщин — 55 лет и 6 месяцев (родившиеся в первой половине 1962 года), для мужчин — 60 лет и 6 месяцев (родившиеся в первой половине 1957 года);
  • признаны недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности).

В МНС в данной связи напомнили, что зачет или возврат сумм налогов и сборов является административной процедурой, осуществляемой налоговыми органами.

"Для возврата сбора вам необходимо обратиться в налоговый орган по месту вашего жительства и представить письменное заявление лица по установленной форме. Бланк выдается бесплатно в налоговом органе. Также нужно представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, это может быть вид на жительство или удостоверение беженца.

"В письменном заявлении гражданин отражает в пункте 2 в строке "Иные сведения, необходимые для зачета (возврата) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов (пошлин) (при их наличии)**** сведения, подтверждающих его право на возврат сбора", — добавили в МНС.

МНС разъяснило порядок возврата "нетунеядцам" соцсбора
© Pixabay
Как вернуть деньги "тунеядцу": МНС все разъяснило

Там также отметили, что дополнительную информацию можно получить по телефонам в районных налоговых инспекциях по месту жительства.

Сбор на финансирование госрасходов был введен в Беларуси с 2015 года. Его плательщиками выступают граждане, которые не участвовали в финансировании госрасходов более 183 дней в году — то есть легально не работали и не платили налогов. При этом установлен перечень лиц, которые освобождены от уплаты соцсбора.

В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые акции протеста. Они были приурочены к так называемому Дню воли, но посвящены вопросам взимания соцсбора, так как в феврале 2017 года наступил последний срок его уплаты.

После наступления "дня икс" для плательщиков соцсбора в регионах прошли консультации граждан с представителями власти.

Ранее также заявлялось, что декрет президента об уплате сбора на финансирование госраходов будет пересмотрен с точки зрения уточнения и расширения категорий тех, кто может быть от этого сбора освобожден.

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Теги: Минск
 
 
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Уплаченный за 2015 и 2016 годы сбор возвратят на определенных условиях, для возврата нужно обратиться в местную налоговую инспекцию и принести с собой паспорт.

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