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Недовольные уплотнением минчане пожаловались Лукашенко

17.07.2017 17:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Инициативные группы минчан, которые организовались в разных районах города, чтобы противостоять планам городских властей переобустроить их кварталы, объединились и написали письмо в Администрацию президента Беларуси.

Недовольные уплотнением минчане пожаловались Лукашенко
© Sputnik / Марина Серебрякова
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"Просим вас, Александр Григорьевич, взять на контроль ситуацию и создать рабочую группу для анализа необходимости и целесообразности уплотнения застройки Минска, так как градостроительная политика, проводимая Мингорисполкомом, ведет к эскалации социального напряжения и росту недовольства среди горожан", – говорится в обращении.

В Минске продолжается обсуждение сразу несколько проектов детального планирования (ПДП), которые вызывают большой общественный резонанс. Речь идет в том числе о сносе района Осмоловка, передаче под строительство многоэтажек зеленой зоны в микрорайоне Зеленый Луг, вырубке леса под строительство в Боровлянах, сносе и уплотнении в районе улицы Розы Люксембург и других. 

Общественные обсуждения проектов в последние месяцы объявлялись едва ли не каждую неделю. В этой связи представители более чем 20 инициативных групп, представляющих интересы жителей районов, которым грозит перестройка, написали письмо президенту.

"Проекты развития городских территорий разрабатываются без участия граждан, учета общественного мнения, потребностей и нужд местных жителей. Такой подход к планированию в градостроительстве влечет негативные оценки разработанных проектов горожанами на общественных обсуждениях, обострение социальной напряженности, необдуманные траты бюджетных средств, порождает озлобленность и рост недоверия к власти среди населения", – говорится в обращении.

Недовольные уплотнением минчане пожаловались Лукашенко
© Sputnik / Артем Бордовский
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Авторы напоминают, что в Минске сейчас проживает порядка 20% граждан Беларуси, а плотность населения в столице в настоящее время выше, чем в Москве, Варшаве, Вильнюсе, Берлине и других столицах соседних государств. 

"Сдерживание территориального роста Минска в связи с планируемым развитием городов-спутников предполагало сокращение объемов строительства и отход от политики уплотнения существующих жилых кварталов, однако обернулось для города глобальной реконструкцией с массовым сносом жилых домов, ущемлением прав и интересов граждан", – замечают авторы обращения.

Копии обращения городские активисты направили также в Совет министров и Мингорисполком.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению авторов коллективного обращения, градостроительная политика Мингорисполкома ведет к эскалации социального напряжения и росту недовольства среди...

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