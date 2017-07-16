Пока в Беларуси поет «Славянский базар», между Минском и Витебском курсирует «Славянский экспресс». В воскресенье мы прокатились на фестивальном поезде и пообщались с пассажирами. Дату выбрали неслучайно — в этот день в 18.00 в амфитеатре был концерт Стаса Михайлова.





Часы на табло показывают 12.47, и мы отправляемся. Сегодня наш состав однозначно самый женский на БЖД. Процентов 90 пассажиров — женщины, проводницы всех 12 вагонов — женщины, даже начальник поезда — Наталья Бурлака.

В вагонах, где есть телевизор, идет «Вокзал для двоих». Кто-то заказывает чай, кто-то достает бутерброды — романтика. Без остановок мы мчимся на праздник.

Сестры-пенсионерки Нина и Светлана Рубченя на фестиваль едут впервые. Рвануть из Минска в Витебск решили в субботу вечером. В интернете глянули: билеты есть — и вперед.



Светлана Васильевна и Нина Васильевна (слева направо).

— В пятницу посмотрели в горьковском театре спектакль «Тестостерон», где семь мужчин рассуждают о смысле жизни, — рассказывает Светлана Васильевна. — И это нас так воодушевило. Жизнь коротка, и нужно делать необдуманные поступки.

А что? Дача и грядки, говорят, подождут, и огурцы за день не умрут. Тем более 27 июля у Нины Васильевны день рождения. Сестра сказала: «Это мой тебе подарок. Собирайся». И вторая сестра собралась. Они ведь вообще по жизни путешественницы — недавно вот по Питеру гуляли. В Турции отдыхали, в Тунисе, Эмиратах.

— В 1976-м я даже ездила в круиз по Средиземному морю, — вспоминает Нина Васильевна. — Я как раз в НИИ работала, нормально зарабатывала, вот и решила купить путевку — 8 стран, 24 дня.

— А путевка стоила 1200 рублей, — уточняет Светлана Васильевна. — А тогда, чтобы за границу выехать, нужно было справки разные собрать, одна из них — от психиатра.

— Так он, когда сумму услышал, говорит: «Я вас на учет поставлю. Это же первый взнос на однокомнатную квартиру», — смеется Нина Васильевна.



Сидячих пассажиров в поезде совсем немного. Большинство выбрали плацкарт.

Куда в Витебске пойти, сестры пока не решили, но точно не на Михайлова. Это, шутят, можно и по телевизору посмотреть.

«Хотели ехать в вечерних платьях, но холодно»

Вообще, как выяснилось, мотивы у всех, кто едет экспрессом на «Базар», разные. В музей сходить, в театр, да и просто город посмотреть. Татьяна Короткевич, одна из лидеров «Говори правду», например, планировала пообщаться с витеблянами и посмотреть праздничный город. А то до этого, признается, видела фестивальный Витебск только в репортажах по телевизору.



На «Славянский базар» в Витебск ехала и Татьяна Короткевич.

Но большинство, конечно, едут на концерты.

— Это уже наша пятая «Славянка», — прикидывает Светлана Титовец. — У нас компания — друзей двадцать, все из Гомеля и Речицы. Каждый год в феврале централизованно собираем деньги и покупаем билеты на два-три концерта. А летом заказываем автобус и едем.

На этот раз, правда, фестивальные планы Светлане и ее маме Алле Петровне пришлось немного изменить. Дочку срочно отправили в командировку, поэтому друзьям пришлось ехать без них.



Светлана и Алла Петровна Титовец.

— Ну, а мы уже сами добираемся, — поясняет пассажирка. — Мама утром выехала из Гомеля, я — из Гродно. В Минске встретились, и вот скоро будем в Витебске.

— Неужели так любите «Славянский базар» в Витебске"?

— Ну, а как не посетить то, что у нас в Беларуси так развивают? — удивляется собеседница. — Это же праздник для нас.

Соседки-пассажирки Елена Сницеренко и Зоя Терещенко с ней полностью согласны. На концерт они даже собирались ехать в вечерних платьях, но дети отговорили — холодно. Сказали: пусть Михайлов для вас наряжается.



Елена Сницеренко и Зоя Терещенко (слева направо).

— На вокзале к нам подошел мужчина, стал делать комплименты, — улыбается Зоя Семеновна. — А когда узнал, что мы собираемся на Михайлова, говорит: «Ой, мои комплименты вам не почем».

Настроение у подруг — супер. И даже тот факт не смущает, что завтра обеим на работу.

— Сидим вот и обсуждаем, это, наверное, только мы можем так сорваться и поехать на концерт в другой город, — поддерживает подругу Елена Сницеренко. — Ну, а что? Мы же оптимисты!



Родители Дианы Матвеевой живут в Витебске. На выходные дочка едет к ним: хочет встретиться и «потусить» с друзьями на «Славянке».

«Муж безумно ревнует, но я все равно неизменно уважаю Михайлова»

Оптимистов в поезде много. А Людмила и Сергей Белошапко из Бобруйска еще и везунчики. Билеты на концерт они выиграли.

Об этом нам рассказала их соседка по купе Татьяна Кухмар из Старых Дорог. За два часа в поезде пассажиры раззнакомились и подружились, так что знают друг о друге многое. На фестиваль, кстати, Татьяна Евгеньевна едет в пятый раз. Хочет сходить на Михайлова и на закрытие.

Раньше, признается, брала билеты на открытие. А потом сравнила программы двух главных концертов… И для себя решила: артисты почти те же, вот только билет на финал стоит дешевле.

— А какой ваш самый запоминающийся «базар»?

— Когда я с Лещенко сфотографировалась, — вспоминает она. — Я шла по старому городу, вижу: девчата возле него фотографируются. Вручила кому-то из них свой фотоаппарат — и готово. Там, правда, с другой стороны какая-то девушка к нему тоже примостилась, но мы ее дома на компьютере обрезали. Получилось — я и Лещенко. Теперь у меня в рамочке стоит этот снимок.



Подруги Алла и Кристина.

— А вы к нам зайдете? — обращаются к нам с фотографом из соседнего купе.

Оказалось, здесь на «Славянку» едут подруги Кристина и Алла. На фестиваль они собрались исключительно из-за Михайлова.

— Я его поклонница, истинная ценительница его творчества, — рассказывает Кристина. — Слушаю его уже 12 лет. За это время я уже родила, развелась, снова вышла замуж. Муж безумно ревнует, но я все равно неизменно уважаю Стаса.

Кристина была на всех концертах Михайлова в Минске. И вот второй раз едет за ним в Витебск.

— И Аллу с собой ехать соблазнила, — улыбается пассажирка. — Ей как раз нужно разрядить обстановку.



Татьяна и Сергей Кот едут в Витебск, чтобы сходить в театр.

«Я протянула блокнот, говорю: „Мерси“»

Кстати, о друзьях. Тамара Филенкова из Жлобина уговорила ехать на «Славянский базар» сразу двух подруг. С одной из них, Жанной Васильевной, они заскочили в поезд прямо по дороге с работы. Их смена на БМЗ закончилась в 8.00. Женщины на полчасика отпросились — и сразу в путь.



Жанна Васильевна и Тамара Филенкова (слева направо).

— Жаль, от нас до Витебска нет прямого поезда, — говорит пассажирка. — Нужно сначала на Минск, а потом на «Славянском экспрессе» на фестиваль.

Впрочем, Тамару Филенкову расстояние не пугает. На «базаре» она была уже больше десяти раз. И даже получила автограф Патрисии Каас — вот уже шесть лет носит его с собой в кошельке.

— Было 7−8 вечера, перед концертом забежали с подругой в ресторан, — женщина разворачивает перед нами листочек с заветной подписью. — И вдруг заходит Каас с мужчиной и собачкой. Я на нее смотрю, она улыбается, значит, можно подойти. Я протянула блокнот, говорю: «Мерси». Она, довольная, расписалась.



Тот самый заветный автограф Патрисии Каас.

— А почему вы так любите «Славянский базар»?

— Интересно: атмосфера праздника и красоты, всех звезд встретишь, — перечисляет собеседница. — А что, у нас бывает лучше?

P.S. В 16.32 «Славянский экспресс» прибыл в Витебск. Пассажиры разошлись по городу. В 01.32 этот же состав отправится назад в Минск. Но здесь вы уже особо не с кем не поговорите, рассказывают проводницы, пассажиры, довольные и уставши, будут спать.



