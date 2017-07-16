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Экс-мэру Бобруйска Коваленко вынесли приговор за взятки

17.07.2017 18:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывшего председателя Бобруйского горисполкома Андрея Коваленко приговорили к 8 годам заключения в колонии усиленного режима. Его признали виновным в неоднократном получении взяток в крупном размере и покушениях на получение взятки. Все имущество бывшего чиновника подлежит конфискации, пишет БелаПАН.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Дело в отношении Коваленко было возбуждено 14 ноября 2016 года за получение взятки лицом, занимающим ответственное положение. Впоследствии он был обвинен в незаконном получении более чем 20 тыс. долларов США. Дело рассматривалось в Бобруйске Могилевским облсудом.

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Коваленко на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также предоставляющие право в пределах компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных по службе.

Еще два фигуранта дела — владелец кафе «Апшерон» Эльшад Ахундов и его сын Артур Ахундов — признаны виновными в склонении (подстрекательстве) другого лица к даче взятки в крупном размере. Они приговорены к двум с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Андрей Коваленко был назначен председателем Бобруйского горисполкома в августе 2014 года. До этого чиновник возглавлял администрацию Октябрьского района города Могилева. Еще раньше, с 2008 по 2010 год, Коваленко занимал должность первого заместителя председателя Бобруйского горисполкома.

В суде Коваленко признал шесть из десяти вменяемых ему эпизодов получения взяток. В своем последнем слове он заявил, что раскаивается в содеянном и проклинает тот день, когда познакомился с Эльшадом Ахундовым. Именно его он считает виновником всех своих бед и утверждает, что поддался на искушение. По словам обвиняемого, его взятие под стражу отразилось на всей семье. В частности, во время следствия скончалась его мать, на лечение которой и была израсходована часть полученных взяток.

 
Теги: Могилев
 
 
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Андрея Коваленко признали виновным в в неоднократном получении взяток в крупном размере и покушениях на получение взятки.

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