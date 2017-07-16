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Экс-мэру Бобруйска Коваленко вынесли приговор за взятки
17.07.2017 18:30 — Новости Общества | Tut.by
Бывшего председателя Бобруйского горисполкома Андрея Коваленко приговорили к 8 годам заключения в колонии усиленного режима. Его признали виновным в неоднократном получении взяток в крупном размере и покушениях на получение взятки. Все имущество бывшего чиновника подлежит конфискации, пишет
Дело в отношении Коваленко было возбуждено 14 ноября 2016 года за получение взятки лицом, занимающим ответственное положение. Впоследствии он был обвинен в незаконном получении более чем 20 тыс. долларов США. Дело рассматривалось в Бобруйске Могилевским облсудом.
Коваленко на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также предоставляющие право в пределах компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных по службе.
Еще два фигуранта дела — владелец кафе «Апшерон» Эльшад Ахундов и его сын Артур Ахундов — признаны виновными в склонении (подстрекательстве) другого лица к даче взятки в крупном размере. Они приговорены к двум с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
Андрей Коваленко был назначен председателем Бобруйского горисполкома в августе 2014 года. До этого чиновник возглавлял администрацию Октябрьского района города Могилева. Еще раньше, с 2008 по 2010 год, Коваленко занимал должность первого заместителя председателя Бобруйского горисполкома.
В суде Коваленко признал шесть из десяти вменяемых ему эпизодов получения взяток. В своем
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Андрея Коваленко признали виновным в в неоднократном получении взяток в крупном размере и покушениях на получение взятки.
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