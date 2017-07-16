|
Бобруйчанин потерялся в лесу и провел в болоте около 12 часов
17.07.2017 18:29 — Новости Общества | Tut.by
В лесу около деревни Дубовка Бобруйского района 16 июля потерялся мужчина. 43-летний дачник ушел за грибами и не смог вернутся домой. Его нашли спасатели.
Сотрудники МЧС искали мужчину три часа, рассказала официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших. Отыскать грибника помогли сигналы спасательной техники, на звуки которой в 22.45 он и вышел. Мужчина не пострадал и от госпитализации отказался.
«
— На этот раз я решил немного срезать путь, и … угодил в болото. Провалился по шею. Хватался за осоку, с трудом выбрался. Но куда не ступлю, со всех сторон болото, — рассказал Игорь. — Я уж не на шутку испугался. Телефон еще работал, позвонил отцу в Бобруйск, говорю: «Папа, вызывай МЧС, самому мне не выбраться отсюда».
Правда, свое точное местоположение мужчина определить не смог. Начало темнеть, телефон намок и перестал работать, грибник стал замерзать.
Потом он услышал звуки сирены пожарной машины, начал кричать и пошел на крики спасателей. Увидел свет фонарика и понял: спасен. В болотах он пробыл примерно с 10.00 до 22.00.
Свой «улов» — два подосиновика и две сыроежки — мужчина потерял.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Провалился по шею. Хватался за осоку, с трудом выбрался. Но куда не ступлю, со всех сторон болото. Я уж не на шутку испугался".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии