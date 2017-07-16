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Бобруйчанин потерялся в лесу и провел в болоте около 12 часов

17.07.2017 18:29 — Новости Общества | Tut.by  
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В лесу около деревни Дубовка Бобруйского района 16 июля потерялся мужчина. 43-летний дачник ушел за грибами и не смог вернутся домой. Его нашли спасатели.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сотрудники МЧС искали мужчину три часа, рассказала официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших. Отыскать грибника помогли сигналы спасательной техники, на звуки которой в 22.45 он и вышел. Мужчина не пострадал и от госпитализации отказался.

«Вечерний Бобруйск» узнал, что потерявшегося грибника зовут Игорь, он работает дворником бобруйского автоколледжа. Мужчина приехал в Дубовку на дачу, где он собирает грибы на протяжении 15 лет, хорошо знает эти места.

— На этот раз я решил немного срезать путь, и … угодил в болото. Провалился по шею. Хватался за осоку, с трудом выбрался. Но куда не ступлю, со всех сторон болото, — рассказал Игорь. — Я уж не на шутку испугался. Телефон еще работал, позвонил отцу в Бобруйск, говорю: «Папа, вызывай МЧС, самому мне не выбраться отсюда».

Правда, свое точное местоположение мужчина определить не смог. Начало темнеть, телефон намок и перестал работать, грибник стал замерзать.

Потом он услышал звуки сирены пожарной машины, начал кричать и пошел на крики спасателей. Увидел свет фонарика и понял: спасен. В болотах он пробыл примерно с 10.00 до 22.00.

Свой «улов» — два подосиновика и две сыроежки — мужчина потерял.

 
 
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"Провалился по шею. Хватался за осоку, с трудом выбрался. Но куда не ступлю, со всех сторон болото. Я уж не на шутку испугался".

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