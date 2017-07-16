В 2017 году погибло больше 40 детей: выпали из окон, утонули, попали в ДТП

По мнению специалистов, чаще всего в несчастных случаях виновата беспечность взрослых и отсутствие страха у ребенка. Только в этом году было возбуждено 19 уголовных дело по статье «Оставление в опасности».



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Для врачей, спасателей и следователей лето — самая горячая пора. Дети во время длительных каникул больше, чем когда-либо, предоставлены сами себе, и значит у них больше шансов попасть в неприятную историю. В зоне риска абсолютно все: и младенцы, и детсадовцы, и подростки.

— Только за две недели июля погибло 8 детей. Двое мальчиков утонули, 4 умерли от полученных травм, в том числе в ДТП, еще на одного подростка обрушился карьер , а буквально на прошлой неделе 6-летний ребенок был придавлен бетонной плитой, — рассказала Валентина Волчок, главный педиатр Министерства здравоохранения. — Если проанализировать цифры, то видно: каждый год погибает 20 малышей в возрасте до одного года. Я считаю, этих случаев быть не должно. Мягко говоря, причиной всему стал недосмотр родителей.

Если в 2011 году в Беларуси погибло 262 ребенка, то в 2016 — 154. Дети выпадают из окон, тонут, попадают в ДТП.

— С учетом того, что лето холодное, дети меньше тонут, но актуальной остается проблема случайного механического удушения. Еще с прошлого года мы много говорим о наших копейках , в Детский хирургический центр поступает немало детей, которые их проглотили, — уточняет Леонид Ломать, заместитель директора ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии».

Специалисты дают советы, которые на первый взгляд кажутся простыми, но способны спасти жизнь ребенка: убрать с пола и нижних полок все мелкие детали (копейки, батарейки, иголки), а лекарства и химические вещества спрятать повыше. На даче внимательно следить за тем, чтобы малыш не оставался в надувном бассейне один, не подходил к сажалке, костру, катался на велосипеде только в шлеме. По мнению врачей, молодые мамы часто рискуют, когда заходят в лифт или общественный транспорт с детской коляской, в которой лежит ребенок.

— Так вообще делать нельзя! Ребенка нужно взять на руки, коляска отдельно, малыш — отдельно. Только так, — уточняет Леонид Ломать, заместитель директора ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии».

В этом году в стране погиб 41 ребенок. Врач ортопед-травматолог с 35-летним стажем Дмитрий Тесаков уверен: полностью избежать детского травматизма не получится никогда, ведь детям «свойственно узнавать мир». Но цифры по травматизму могут стать ниже, если у детей «будет сформировано чувство страха». Он привел пример, когда сегодня утром в приемный покой больницы доставили двух мальчиков 10 и 12 лет. Они вышли погулять на улицу вместе с родителями, увидев турник, быстро рванули к нему, но не учли, что после дождя на железной трубе остались капли воды. Сразу попытался один подросток схватиться за турник, соскользнул, упал. Диагноз — перелом позвоночника 1 степени. Второй мальчишка захотел показать другу, что нет ничего сложно в том, чтобы повиснуть на турнике. Схватился за трубу, упал и тоже получил перелом позвоночника 1 степени.



Фото: Reuters

— Каникулы уже заказаны, им прописан строгий постельный режим на 4 недели, — говорит Дмитрий Тесаков, главный детский ортопед-травматолог Министерства здравоохранения. — Человек обязан сохранять в себе чувство страха. Сейчас у всех на слуху история, которая произошла в Слуцком районе. Выяснялось, что же произошло, почему 2-летнего малыша затоптала корова . Оказалось, животное было куплено, не успело еще привыкнуть и доилось не в положенном месте, а на улице. Да, была на формальной привязи, и мама набросила на нее кольцами цепь. А в этот момент рядом бегали двое детей, мальчик что-то захотел, подбежал к матери, но корова испугалась и дернулась. Цепь упала на ребенка, корова испугалась еще больше и дальше процесс прошел по неотвратимому варианту. Ребенок погиб на глазах у мамы. Поэтому повторяю, чувство страха — это защита. Не нужно бояться доить корову, нужно понимать, что может произойти в этот момент.

Спасатели уверены: дети полностью копируют поведение взрослых. Если мама идет на красный свет, ребенок потом сделает точно также. Если папа лежит на диване и периодически проверяет: работает зажигалка или нет, для малыша это «показатель крутости» и он обязательно скопирует папу. Нередко такие эксперименты приводят к пожарам.

— Благодаря билбордам и социальной рекламе, все знают, что детей нельзя отставлять дома одних. Следующий шаг — все должны начать следовать этому правилу, — говорит Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС.

В 2017 году Следственный комитет возбудил 19 уголовных дело по статье «Оставление в опасности». Как только происходит трагедия, следователи начинают выяснять ее причины. После того, как в 2015—2016 годах дети часто выпадали из окон. СК совместно с МЧС добились, что в СТБ были внесены изменения. Теперь при строительстве новых домов, детских поликлиник, больниц, детских садов начали вставлять окна со специальным защитным замком. В Беларуси не раз поднимали тему введения ответственности для родителей, если они оставили ребенка одного, и с ним произошел несчастный случай, и даже предлагали внести поправки в Уголовный кодекс. Однако эта тема так и осталась на уровне обсуждений.

— Моральная ответственность больше, чем уголовная. Анализ и практика показали, что большинство родителей добросовестно относились к исполнению своих обязанностей. Из всех случаев, 99,9% — это семьи, которые достаточно обеспечены, имеют положительные характеристики. Просто вышло стечение обстоятельств, произошел несчастный случай, поэтому пока вводить уголовную ответственность рано, — говорит Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.