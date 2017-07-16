ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россияне пытались пересечь белорусско-польскую границу, спрятавшись в чужом грузовике

17.07.2017 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ночью 14 июля в пункте пропуска «Козловичи» брестские пограничники задержали двух граждан России. Оказалось, они забрались в чужой грузовик и надеялись таким образом попасть в Европу. Подробности сообщает Госпогранкомитет.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Двух иностранцев на режимной территории задержали пограничники благодаря информации от граждан, которые пересекали границу в этом же пункте.

Свои намерения россияне не скрывали: жители Оренбурга и Грозного надеялись в Польше улучшить условия жизни.

— Оба гражданина оформлены нарушителями государственной границы, а оренбуржец еще и нарушителем правил пребывания на территории Беларуси. Они привлечены к административной ответственности в виде предупреждения с депортацией сроком на 5 лет, — рассказали в ГПК.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Оренбурга и Грозного надеялись в Польше улучшить условия своей жизни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Экс-мэру Бобруйска Коваленко вынесли приговор за взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика