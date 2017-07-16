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Россияне пытались пересечь белорусско-польскую границу, спрятавшись в чужом грузовике
17.07.2017 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Ночью 14 июля в пункте пропуска «Козловичи» брестские пограничники задержали двух граждан России. Оказалось, они забрались в чужой грузовик и надеялись таким образом попасть в Европу. Подробности
Двух иностранцев на режимной территории задержали пограничники благодаря информации от граждан, которые пересекали границу в этом же пункте.
Свои намерения россияне не скрывали: жители Оренбурга и Грозного надеялись в Польше улучшить условия жизни.
— Оба гражданина оформлены нарушителями государственной границы, а оренбуржец еще и нарушителем правил пребывания на территории Беларуси. Они привлечены к административной ответственности в виде предупреждения с депортацией сроком на 5 лет, — рассказали в ГПК.
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Жители Оренбурга и Грозного надеялись в Польше улучшить условия своей жизни.
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