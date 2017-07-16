ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Московского исполкома спилили ели для строительства развязки у первого кольца

17.07.2017 19:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У здания Администрации Московского исполкома в Минске днем 17 июля пилили ели. Блогеры и неравнодушные граждане сразу же обратились за объяснениями, почему в самом начале проспекта Дзержинского убирают взрослые здоровые деревья. В исполкоме пояснили: данную территорию готовят к строительству новой развязки на 1-м столичном кольце, что предусмотрено городским планом.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
Места для застройки на проспекте Дзержинского. Аэропанорама
Белорус из Заполярья: Уехал туда за цветением тундры, вернулся из-за детей
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У здания Администрация Московского исполкома в Минске днем 17 июля пилили ели. Блогеры и неравнодушные граждане сразу же обратились за объяснениями, почему в самом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Россияне пытались пересечь белорусско-польскую границу, спрятавшись в чужом грузовике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика