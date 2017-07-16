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У Московского исполкома спилили ели для строительства развязки у первого кольца
17.07.2017 19:02 — Новости Общества | Tut.by
У здания Администрации Московского исполкома в Минске днем 17 июля пилили ели. Блогеры и неравнодушные граждане сразу же обратились за объяснениями, почему в самом начале проспекта Дзержинского убирают взрослые здоровые деревья. В исполкоме пояснили: данную территорию готовят к строительству новой развязки на 1-м столичном кольце,
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У здания Администрация Московского исполкома в Минске днем 17 июля пилили ели. Блогеры и неравнодушные граждане сразу же обратились за объяснениями, почему в самом...
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