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Солист Depeche Mode Дэйв Гаан находится в минской больнице

17.07.2017 19:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Солист британской рок-группы Depeche Mode Дэйв Гаан находится в УЗ "9-я городская клиническая больница в Минске", сообщает корреспондент Sputnik. 

В понедельник стало известно, что британские музыканты отменили концерт в Минске из-за болезни одного из участников группы. Выступление должно было состоятся сегодня на "Минск-Арене". 

Как передает корреспондент Sputnik, Гаан находится в одной из столичных больниц, куда активно съезжаются фанаты.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Солист британской рок-группы Depeche Mode Дэйв Гаан находится в УЗ "9-я городская клиническая больница в Минске", сообщает корреспондент Sputnik.  В...

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