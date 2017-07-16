Солист Depeche Mode Дэйв Гаан находится в минской больнице

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Солист британской рок-группы Depeche Mode Дэйв Гаан находится в УЗ "9-я городская клиническая больница в Минске", сообщает корреспондент Sputnik.

В понедельник стало известно, что британские музыканты отменили концерт в Минске из-за болезни одного из участников группы. Выступление должно было состоятся сегодня на "Минск-Арене".

Как передает корреспондент Sputnik, Гаан находится в одной из столичных больниц, куда активно съезжаются фанаты.

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