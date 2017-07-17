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Минобразования пояснило рост проходных баллов в вузах
17.07.2017 21:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Министерство образования Беларуси пояснило повышение проходных баллов в белорусские вузы на бюджет.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Подача документов на бюджетную форму получения высшего образования завершилась в Беларуси. Как стало известно в понедельник, проходные баллы по сравнению с прошлыми годами стали выше — на некоторых специальностях на 30-50 пунктов.
Как рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович, рост проходных баллов в 2017 году может быть связан с введением возможности для абитуриентов сдавать по четыре предмета на централизованном тестировании (ЦТ).
"Абитуриенты могли выбирать и подавать документы по тем предметам, где получили более высокие баллы", — пояснил Касперович.
Зачисление на бюджетную форму получения высшего образования завершится до 28 июля, а в большинстве вузов пройдет уже на текущей неделе.
До 4 августа продолжится прием документов на платную форму получения образования.
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На многих специальностях в этом году проходные баллы выросли на 30-50 пунктов.
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